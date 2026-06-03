Nach der Übernahme von Sky Deutschland fungiert Michael Radelsberger, zuletzt Geschäftsführer von Sky Austria und Sky Media, bei RTL Deutschland neuerdings bekanntlich als Chief Consumer Officer. Er verantwortet also das gesamte Consumer- und Abonnementgeschäft des gemeinsamen Unternehmens und steuert in dieser Funktion die "strategische Weiterentwicklung der Streaming-, Premium TV und Distributionsaktivitäten", wie es heißt. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören RTL+, Wow, Sky sowie die Verbreitung der linearen Sender von RTL Deutschland.

Nun steht fest, wie die übrige Aufstellung in diesem Bereich aussieht: So verantwortet Henning Nieslony als Executive Vice President Streaming die gemeinsamen Streaming-Aktivitäten von RTL+ und Wow, während Kris Peffers als Executive Vice President Premium TV die Gesamtverantwortung für alle Produkte von Sky übernimmt, darunter auch Sky Stream, das man bei RTL erklärtermaßen als "strategische TV-Plattform der Zukunft" sieht. Andre Prahl steuert als Executive Vice President Distribution die plattformübergreifende Verbreitung des gebündelten Contentportfolios und Jill Harkness unterstützt als Senior Vice President Consumer Strategy & Growth, das plattformübergreifende Wachstum in der DACH-Region. Daneben steuert Daniel Durst als Senior Vice President Brand & Media sämtliche Marketingaktivitäten. Alle fünf berichten direkt an Michael Radelsberger.

"Mit den besten Teams und dem größten Know-how der Branche schaffen wir eine Consumer-Organisation, die in dieser Form einzigartig im deutschsprachigen Markt ist", sagte er. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Jill Harkness, Henning Nieslony, Kris Peffers, Andre Prahl und Daniel Durst ein super starkes Führungsteam an Bord haben. Gemeinsam mit ihren Teams bringen sie enorme Erfahrung, Innovationskraft und Leidenschaft mit, um neue Maßstäbe im Entertainment-Markt zu setzen. Unser Ziel ist es, die besten TV- und Streaming-Erlebnisse für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen."

Und Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, erklärte: "Gemeinsam möchten wir über 100 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum mit dem besten Entertainment-Angebot begeistern - jederzeit, überall, über alle Plattformen hinweg und gesteuert von Michael Radelsberger und seinem starken, hochkompetenten Experten Team."