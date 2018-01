"Biggest Loser" startet im Februar mit Primetime-Show

© Sat.1

Anfang Februar geht "The Biggest Loser" bei Sat.1 in die nunmehr bereits zehnte Staffel. Während in den letzten beiden Jahren nur das Finale in der Primetime gezeigt wurde, fällt nun auch der Startschuss um 20:15 Uhr.



02.01.2018 - 14:10 Uhr von Uwe Mantel 02.01.2018 - 14:10 Uhr

Nach einer anfänglich recht durchwachsenen Geschichte - die erste Staffel floppte einst bei ProSieben, dann übernahm für zwei Jahre kabel eins, ehe seit 2012 nun Sat.1 an der Reihe ist - hat sich "The Biggest Loser" in den letzten Jahre zu einer Erfolgsgeschichte für Sat.1 gemausert. Am Sonntagvorabend erzielte das Format in den vergangenen beiden Jahren jeweils im Schnitt rund 13 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das Finale lieferte jeweils auch als Primetime-Show sehr gute Werte.

In diesem Jahr fällt daher nun auch der Startschuss für die zehnte Staffel um 20:15 Uhr. Für Sonntag, 4. Februar verspricht Sat.1 eine "fulminante Primetime-Show", moderiert von Christine Theiss und Matthias Killing. In diesem Jahr treten dafür so viele Kandidaten wie nie an: 50 sind es an der Zahl. Doch schon beim ersten Kräftemessen im Münchner Olympiastadion wird sich die Spreu vom Weizen trennen, denn nicht alle Kanddiaten können sich für den Einzug ins andalusische Abnehm-Camp qualifizieren. Als Coaches stehen den Wettkämpfern wieder das Trainer-Duo Ramin Abtin und Mareike Spaleck zur Seite, die Web-Kandidaten nimmt zum zweiten Mal Sophia Thiel unter ihre Fittiche - die Entwicklung kann man unter the-biggest-loser.de verfolgen.

Nach der Auftaktshow werden die normalen Folgen ab der darauffolgenden Woche dann wie gewohnt wieder sonntags ab 17:45 Uhr gezeigt. Auf dem gleichen Sendeplatz zeigt Sat.1 schon am kommenden Sonntag "The Biggest Loser - Unser neues Leben". In dem von Christine Theiss moderierten Special besuchen die Coaches Spaleck und Abtin ehemalige Schützlinge der vergangenen Jahre und fragen nach, wie sich ihr Leben verändert hat.

