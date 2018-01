RTL macht neue Comedyshow mit Markus Krebs

© Stefanie Sauer

Da kann nicht viel schiefgehen: RTL wird Anfang Februar eine neue Comedyshow mit Markus Krebs ins Programm nehmen und die erste Folge im Anschluss an das Dschungelcamp zeigen. Einige Tage zuvor kehrt bereits "Undercover Boss" zurück.



03.01.2018 - 15:17 Uhr von Alexander Krei 03.01.2018 - 15:17 Uhr

Als RTL im Herbst das Bühnenprogramm von Markus Krebs ausstrahlte, erzielte der Sender damit am späten Abend gute Quoten. Ähnliches erhofft man sich in Köln nun auch von einer eigenen Sendung, die man dem Comedian anvertraut - allzu viel sollte allerdings nichts schiefgehen, immerhin ist die erste Ausgabe von "Markus Krebs - Die Show" am Freitag, den 2. Februar um 23:15 Uhr zu sehen und damit direkt im Anschluss an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

In der Show, von der zunächst zwei Folgen geplant sind, will Krebs vor allem Witze erzählen. Neben einem Stand-Up verspricht RTL auch ein Einspielfilme mit dem Duisburger. Hinzu kommt ein Witze-Erzähl-Wettbewerb, wie man ihn auch aus dem Live-Programm des Ruhrpott-Originals kennt. Dort hatten Fans in der Vergangenheit die Chance, ihre Lieblingswitze zu erzählen - und genau dieses Element schafft es nun auch in die TV-Show. Nach einer erfolgreichen Bewerbung mit drei Witzen und der Teilnahme an den Dreharbeiten, können die Teilnehmer bis zu 2.222.22 Euro gewinnen.

Um alle Elemente in die Sendung zu bekommen, finden die Aufzeichnungen übrigens an zwei unterschiedlichen Orten statt. Während die Stand-Up-Aufzeichnung am 18. Januar im Düsseldorfer Capital geplant ist, wird der Witze-Wettbewerb eine Woche zuvor in Köln über die Bühne gehen. Die Produktion von "Markus Krebs - Die Show" übernimmt Dreiwerk Entertainment.

