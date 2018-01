"Undercover Boss" kehrt mit Veränderungen zurück

© RTL

Weil das Konzept von "Undercover Boss" nach neun Staffeln womöglich doch etwas zu durchsichtig geworden ist, versucht es RTL demnächst mit einem neuen Kniff. Die neue Staffel des Formats fällt zudem so umfangreich aus wie noch nie.



03.01.2018 - 15:37 Uhr von Alexander Krei

Seit 2011 ist "Undercover Boss" nun schon fester Bestandteil des Programms von RTL, doch in der Zwischenzeit hat sich das Konzept längst herumgesprochen, sodass sich die Grundidee, Bosse unbemerkt ihrem eigenen Unternehmen arbeiten zu lassen, nicht immer einfach umsetzen lässt. Wohl auch deshalb schraubt RTL in der kommenden Staffel ein wenig am Konzept.

Zwar legen sich die Chefs auch weiterhin eine falsche Identität zu, doch in der neuen Staffel wird den Mitarbeitern gesagt, dass der vermeintliche Neuzugang an der fiktiven TV-Sendung "Hop oder Job" teilnimmt. In der ersten Ausgabe wird Michiel Illy, Geschäftsführer bei Tropical Island, auf diese Weise beispielsweise als Gärtner, Küchenhilfe, Wassertechniker und in die Wäscherei eingeschleust. Durch Fragebögen sollen die Mitarbeiter davon abgelenkt werden, was tatsächlich gedreht wird.

Veränderungen wie diese kann "Undercover Boss" womöglich tatsächlich gut gebrauchen, schließlich verzeichnete die im vorigen Jahr gezeigte Staffel mehrfach neue Tiefstwerte. Im Schnitt lag das von Tower Productions hergestellte Format mit mehr als vier Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von fast 16 Prozent in der Zielgruppe aber noch immer im grünen Bereich.

Dass das Vertrauen von RTL in "Undercover Boss" nach wie groß ist, zeigt übrigens die Tatsache, dass der Kölner Sender diesmal gleich sieben Folgen des Formats in Auftrag gegeben hat - und damit zwei mehr als in den vergangenen Jahren. Gezeigt wird die nunmehr zehnte Staffel ab dem 29. Januar auf dem bewährten Sendeplatz am Montagabend um 21:15 Uhr.

