ZDFneo-Serie "Tabula Rasa" startet noch im Januar

Nach "Countdown Copenhagen" und "Sylvia's Cats" wagt sich ZDFneo Ende Januar an die nächste internationale Serien-Koproduktion. Dabei handelt es sich um den belgisch-deutschen Psychothriller "Tabula Rasa", der insgesamt neun Folgen umfasst.



03.01.2018 - 16:46 Uhr von Alexander Krei 03.01.2018 - 16:46 Uhr

Seit dem vergangenen Jahr erhöht ZDFneo das Tempo seiner Serien-Starts. Zusätzlich zu seinen fiktionalen Eigenproduktionen ist der Sender auch als Partner bei internationalen Koproduktionen an Bord - so wie im Falle von "Tabula Rasa". Die belgisch-deutsche Psychothriller-Serie wird es noch in diesem Monat ins Programm von ZDFneo schaffen. Zu sehen gibt es die neun Folgen umfassende Produktion ab dem 31. Januar jeweils mittwochs um 23:15 Uhr.

"Tabula Rasa" stammt von "Der Clan"-Serienschöpferin Malin-Sarah Gozin. Veerle Baetens, bekannt aus den Serien "Code 37" und "The Team", spielt die Hauptrolle und war auch als Koautorin tätig. Sie verkörpert Annemie "Mie" D'Haeze, die seit einem Autounfall an einer besonderen Amnesie leidet. Sie kann sich an alles vor dem Unfall erinnern, aber was sie seitdem erlebt, erreicht selten ihr Langzeitgedächtnis. Besonders unter Stress verlässt Mie ihre Erinnerung, doch sie muss sich erinnern, weil sie die letzte Person war, die einen verschwundenen Mann gesehen hat.

ZDFneo verspricht eine "überaus spannende, modern und ambitioniert erzählte Serie", in der die Zuschauer - wie auch die Protagonistin - durch Mies Erinnerungen stets ein weiteres Puzzleteil zur Lösung des Falls des vermissten Thomas De Geest bekommen". Wem die Ausstrahlung im Fernsehen zu spät ist, kann auch auf die ZDF-Mediathek zurückgreifen, in der ab dem 31. Januar um 20:15 Uhr bereits sämtliche Folgen zur Verfügung gestellt werden.

