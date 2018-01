ProSieben holt Darts-Weltmeister kurzfristig zur Promi-WM

© ProSieben

Gerade erst hat der Newcomer Rob Cross die Darts-Weltmeisterschaft gewonnen, da ist er schon im Aufgebot der "Promi Darts-WM" von ProSieben. Der 27-Jährige ersetzt kurzerhand einen anderen Profi, der in der Vergangenheit schon zwei WM-Titel gewann.



05.01.2018 - 10:42 Uhr von Alexander Krei 05.01.2018 - 10:42 Uhr

Nach seinem Sieg über Darts-Legende Phil Taylor im Finale der Weltmeisterschaft hat ProSieben seine Gästeliste für die am Samstag stattfindende "Promi Darts-WM" noch einmal überdacht. Wie der Sender bestätigte, wird nun auch der frisch gebackene Weltmeister Rob Cross in Düsseldorf auf der Bühne stehen. Er spielt zusammen mit Sängerin Fernanda Brandao und ersetzt den Profi Adrian Lewis, der es in der Vergangenheit immerhin schon auf zwei WM-Titel brachte.

Cross trifft dann auch wieder auf Phil Taylor - der 16-fache Weltmeister tritt gemeinsam mit Sterne-Koch Frank Rosin an. Mit dabei ist auch wieder Tim Wiese, der die "Promi Darts-WM" im vorigen Jahr an der Seite von Michael van Gerwen gewann und nun erneut mit dem Profi aus den Niederlanden sein Glück versucht. Weitere Teams bilden Stefan Effenberg und Max Hopp, Olympiasieger Fabian Hambüchen und Gary Anderson, Moderatorin Ruth Moschner und Peter Wright, Sänger H.P. Baxxter und Raymond van Barneveld sowie Youtuber MarcelScorpion und Darts-Profi Martin Schindler.

Gespielt wird im klassischen "501"-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss durch das Werfen der Pfeile so schnell wie möglich auf null kommen. Moderiert wird die "Promi-Darts-WM" am Samstag ab 20:15 Uhr erneut von Joko Winterscheidt, am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke.

