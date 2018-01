Netflix: "Marseille" geht im Februar in die zweite Runde

© Screenshot Netflix

Nachdem die erste Staffel der französischen Netflix-Produktion "Marseille" bereits im Mai 2016 online ging, wurde es trotz Fortsetzungs-Bestätigung lange still um das politische Drama. Nun hat der Streamingdienst den Termin der Fortsetzung verraten.



05.01.2018 - 16:20 Uhr von Kevin Hennings 05.01.2018 - 16:20 Uhr

Nachdem Netflix und "House of Cards" vor wenigen Wochen bekanntgegeben haben, dass Kevin Spacey die Serie verlassen und die sechste Staffel die letzte sein wird, bekommen Fans von politischen Intrigen nun wieder gute Nachrichten: Die zweite Staffel des französischen Dramas "Marseille" startet am Freitag, den 23. Februar. In der ersten Staffel wurde die Geschichte rund um den von Gérard Depardieu verkörperten Robert Taro eingeführt, der seit über 20 Jahren Bürgermeister der Stadt Marseille ist und langsam aber sicher von seinem Stellvertreter Lucas Barrés (Benoît Magimel) hintergangen wird.

In der ersten der acht neuen Folgen geht es direkt ins Krankenhaus, in das Robert Taro eingeliefert wurde, weil er einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte. Journalisten belagern die Intensivstation, währen der Stichtag für die anstehenden Wahlen immer näher kommen. Lucas Barres möchte diese Gelegenheit nutzen und schnellstmöglich an die Macht kommen. Ihm fehlen jedoch weiterhin neun Stimmen, um der neue Bürgermeister Marseilles zu werden. Doch während er mit den verschiedenen politischen Parteien zu handeln beginnt, braut sich im Hintergrund die extreme rechte Gewalt zusammen.

