Syfy macht mit vierter Staffel von "Z Nation" weiter

Während im Free-TV die dritte Staffel noch immer auf sich warten lässt, hat Syfy jetzt bereits die Ausstrahlung der vierten Staffel von "Z Nation" angekündigt. Ab Anfang März werden die 13 neuen Folgen der Zombie-Serie zu sehen sein.



11.01.2018 - 00:05 Uhr von Alexander Krei 11.01.2018 - 00:05 Uhr

Fans von "Z Nation" sollten sich den 7. März schon mal vormerken. An diesem Abend startet der Pay-TV-Sender Syfy hierzulande mit der vierten Staffel der Zombie-Serie. In den 13 neuen Folgen, die jeweils mittwochs um 22:30 Uhr wahlweise auf Englisch oder Deutsch gezeigt werden, gibt es auch Gastauftritte von Horror-Ikone Michael Berryman ("The Hills Have Eyes", "The Devil's Rejects") und Kult-Musiker Henry Rollins ("Heat", "Bad Boys II").

Die vierte Staffel setzt zwei Jahre später an. Warren (Kellita Smith) und Murphy (Keith Allan) finden sich plötzlich in der Zona wieder, dem Zombie-freien Spielplatz für Superreiche. Während sich der Rest der Gruppe gegen Zombies und Zona-Militär behaupten muss, versucht Warren einer Verschwörung auf die Spur zu kommen, die sie sogar bis in ihre Träume verfolgt.

"Z Nation" stammt von Craig Engler und Karl Schaefer, Hauptdarsteller sind Kellita Smith, Keith Allan, DJ Qualls, Anastasia Baranova, Russell Hodgkinson, Nat Zang, Joseph Gatt, Emilio Rivera und Matt Cedeño. In den USA wurde bereits eine fünfte Staffel der Zombie-Serie in Auftrag gegeben, hierzulande schafften es bislang allerdings erst zwei Staffeln zu RTL II ins Free-TV.

