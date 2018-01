ProSieben zeigt "Comedy Show" nach "Ding des Jahres"

© ProSieben

Unter dem schlichten Titel "Die Comedy Show" will ProSieben demnächst dem Comedy-Nachwuchs eine Bühne geben, in der es um Geschichten geht, die nicht immer stimmen. Die erste Staffel läuft im Anschluss an die Erfindershow "Das Ding des Jahres".



11.01.2018 - 10:49 Uhr von Alexander Krei 11.01.2018 - 10:49 Uhr

Vor wenigen Wochen hat ProSieben die Ausstrahlung einer neuen Comedyshow angekündigt, die unter dem schlichten Titel "Die Comedy Show" den Weg ins Programm finden soll (DWDL.de berichtete). Inzwischen wurde auch den Ausstrahlungstermin verraten - und der ist durchaus prominent. Die sechs Folgen umfassende erste Staffel soll nämlich im Anschluss an die neue Erfindershow "Das Ding des Jahres" gezeigt werden, also hinter der neuesten Show-Idee von Stefan Raab.

Die erste Ausgabe gibt es somit am Freitag, den 9. Februar um 22:30 Uhr zu sehen, einen Tag später folgt bereits die zweite Ausgabe. Die weiteren Folgen laufen dann auch jeweils samstags. Bekannt ist mittlerweile aber nicht nur der Sendeplatz, sondern auch das Personal, das für "Die Comedy Show" vor der Kamera steht: Schauspielerin Mimi Fiedler sowie Kevin Gerwin, Kevin Ray und zwei weitere, wöchentlich wechselnde Comedians erzählen in ihren Stand-ups fünf vermeintlich witzige Geschichten, die mit nachgespielten Szenen untermalt werden.

Der Clou: Vier Geschichten sind tatsächlich passiert, eine ist frei erfunden. Am Ende stellt sich in einer Abstimmung heraus, ob das Publikum der Fake-Geschichte auf die Spur kommt. Zu den wechselnden Comedians zählen Stefan Danziger, Jacqueline Feldmann, Joyce Ilg, Lena Liebkind, Marcel Mann, Sarah Mangione, Joel von Mutzenbecher, Benni Stark, Der Storb und Osan Yaran - der Sender setzt in seiner neuen Show, deren Produktion Constantin Entertainment übernimmt, somit nicht auf die größten Namen der Szene.

"Die Comedy-Nachwuchs-Förderung hat Tradition auf ProSieben. Mit ‚Die Comedy-Show‘ bieten wir jungen Comedians eine neue Bühne", sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann zu der neuen Sendung.

