Jörg Pilawa wird alleiniger Gesellschafter der Herr P. GmbH

Was in den vergangenen Wochen bereits spekuliert wurde, ist nun offiziell: Nach sieben Jahren endet die unternehmerischen Partnerschaft zwischen der Hamburger Herr P. GmbH und der Endemol Shine Germany GmbH. Es ist eine Trennung in Freundschaft.



„Ich danke Marcus Wolter und der Endemol Shine Germany für die über viele Jahre sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Herr P. konnte sich in den vergangenen Jahren als Spezialist für Quizshows im Markt etablieren. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir mit unserem gesammelten Knowhow und der Erfahrung eigenständig weitermachen. Wir planen unsere internationalen Aktivitäten in Kanada und Neuseeland unter dem Dach der Herr P. zusammenführen“, sagt Jörg Pilawa, Gründer und Geschäftsführer der Herr P. GmbH. Er wird künftig alleiniger Gesellschafter des Unternehmens.



Beide Unternehmen wollen aber auch in Zukunft kooperieren. „Endemol Shine Germany bleibt für uns ein wichtiger Partner bei der internationalen Vermarktung der von uns entwickelten Showformate“, sagt Pilawa. In den vergangenen Jahren produzierte das Hamburger Unternehmen Shows wie „Spiel für dein Land“, „Rette die Million“, „Kaum zu glauben“ sowie in Koproduktion mit ITV Studios Germany „Quizduell“. Im internationalen Vertrieb war die Entwicklung „Deutschlands Superhirn“ besonders erfolgreich, dass als „The Brain“ unter anderem nach Italien, China, Brasilien und in die USA verkauft wurde.

„Wir sind 2011 angetreten, um das noch junge Unternehmen Herr P. gemeinsam zu einem wichtigen Akteur im TV-Produktionsgeschäft auszubauen. Das Ziel haben wir erreicht“, sagt Marcus Wolter, CEO der Endemol Shine Germany GmbH und derzeitiger Co-Geschäftsführer der Herr P. GmbH. „Künftig wird sich Endemol Shine Germany in der Zusammenarbeit mit der Herr P. darauf konzentrieren, das internationale Geschäft weiter zu stärken.“

