RTL verteidigt "DSDS"-Teilnahme von psychisch Krankem

Darf ein Kandidat mit psychischer Erkrankung am Casting von "Deutschland sucht den Superstar" teilnehmen? Nach dem Auftritt eines 25-Jährigen wirft die "Bild"-Zeitung diese Frage auf. RTL hält jedoch dagegen und verweist auf den Aspekt der Inklusion.



15.01.2018 - 09:23 Uhr von Alexander Krei 15.01.2018 - 09:23 Uhr

An die schrägen Typen, die vor der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" ihr Glück versuchen, mangelt es bekanntlich nicht. Der 25-jährige Diego, dessen Auftritt am Wochenende von RTL ausgestrahlt wurde, ist allerdings ein ganz besonderer Fall - nicht nur, weil er behauptet, der Sohn des vor 22 Jahren erschossenen US-Rappers Tupac zu sein und vor Dieter Bohlen und seinen Kollegen einen Salto vom Jury-Pult machte.

Für Aufsehen sorgt der Kandidat, dessen Namen RTL angeblich aus unbekanntem Grund geändert haben soll, weil er laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung an einer Psychose erkrankt ist. Aus diesem Grund soll er sich bereits seit zwei Jahren in einer Einrichtung für "Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf" in Behandlung befinden. Nun wird in dem Blatt die Frage aufgeworfen, ob ein solcher Kandidat überhaupt an einer Show wie "DSDS" teilnehmen sollte.

Bei RTL verteidigt man den Auftritt. "Jeder hat das Recht, selbstbestimmt zu leben und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen - und auch an einer Castingsendung", sagte RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer am Montag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. "Diegos Traum ist es, als Musiker bekannt zu werden, warum sollten wir dem entgegenstehen? Er hat die Jury mit seinem Rap beim ersten Casting schon mal überzeugt und ist im Recall."

Der Auftritt des 25-Jährigen sei in enger Abstimmung mit der Graf-Recke-Stiftung erfolgt, die ihn in einem ihrer stationären Häuser betreut. Die Stiftung habe die Teilnahme von Beginn an und im weiteren Verlauf "eng begleitet und unterstützt", stellt RTL klar. Auch die Entscheidung, Diegos Hintergrund nicht von Beginn an öffentlich zu machen, sei in Absprache mit der Stiftung geschehen. Dies entspreche ihrem Wunsch und diene Schutz der Persönlichkeitsrechte. Die Stiftung selbst erklärte, es sei ihr Anliegen, "den Menschen mit all seinen Ressourcen, Wünschen, Fähigkeiten und Talenten zu sehen und ihn je nach Bedarf zu begleiten".

Mit Blick auf den Kandidaten heißt es: "Diego wird in einem unseren stationären Häuser für Menschen mit psychischen Einschränkungen betreut. Sein größter Wunsch ist es, als Musiker und Model erfolgreich zu sein und an der RTL-Show 'Deutschland sucht den Superstar' teilzunehmen. Wir nehmen dieses Anliegen sehr ernst und begleiten ihn nach sorgfältiger Klärung aller damit verbundenen Fragen bei der Teilnahme, wie wir dies auch sonst im Alltag unser Klienten tun. Dies geschieht in konstruktiver Abstimmung mit der leitenden Redakteurin der Show."

