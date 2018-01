ProSieben versucht's am späten Abend mit Animes

© REKI KAWAHARA

Nach den großen Erfolgen der Animeserien bei ProSieben Maxx kommt jetzt auch ProSieben auf den Geschmack. Der Sender wird ab Ende Februar mit "Sword Art Online" erstmals eine japanische Produktion am späten Abend ins Programm nehmen.



15.01.2018 - 10:42 Uhr von Alexander Krei 15.01.2018 - 10:42 Uhr

Einen nicht unwesentlichen Anteil an den den zuletzt gestiegenen Quoten von ProSieben Maxx haben die Anime-Serien. Jetzt ist auch die große Schwester auf den Geschmack gekommen: Ab dem 27. Januar nimmt erstmals auch ProSieben eine japanische Anime-Serie ins Abendprogramm. Den Anfang macht "Sword Art Online". Dabei handelt es sich nach Angaben des Senders um einen der weltweit erfolgreichsten Franchises der jüngeren Anime-Geschichte.

Geplant ist zunächst die Ausstrahlung von 25 Folgen im Doppelpack am späten Dienstagabend um 23:15 Uhr. Dabei handelt es sich um Free-TV-Premieren. Aktuell setzt ProSieben zu dieser Zeit lediglich auf Wiederholungen von "Two and a half Men". Die japanische Serie spielt in der nahen Zukunft und geht davon aus, dass Multiplayer-Online-Rollenspiele zu einem gesellschaftlichen Großereignis geworden sind.

Im Zentrum der Handlung steht der junge Gamer Kirito, der sich schon länger auf den Start des neuen Spiels "Sword Art Online" vorbereitet. Als er sich als einer von 10.000 Gamern zum ersten Mal einloggt, muss er feststellen, dass es nur einen Weg aus dem Spiel gibt: Akihiko Kayaba, der geniale Erfinder des Games, verkündet den Spielern, dass sich ein jeder von ihnen durch sämtliche 100 Level kämpfen muss. Wenn er den NerveGear abnimmt oder im Spiel getötet wird, stirbt er auch im echten Leben.

