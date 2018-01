FOX macht im März mit Hip-Hop-Serie "Atlanta" weiter

© Fox

Nachdem die erste Staffel mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, geht "Atlanta" Anfang März weiter. FOX zeigt die neuen Folgen der Hip-Hop-Serie von und mit Donald Glover. Im Mittelpunkt steht wieder der Princeton-Abbrecher Earn Marks.



15.01.2018 - 14:21 Uhr von Alexander Krei 15.01.2018 - 14:21 Uhr

Die US-Serie "Atlanta" geht in einigen Wochen bei Fox in die zweite Staffel. Der Pay-TV-Sender strahlt die neuen Folgen ab dem 8. März jeweils donnerstags um 21:00 Uhr aus. Im Zentrum der Handlung steht das Leben junger Afroamerikaner - mit Musik, Drogen, Armut und Gewalt, aber auch der Sehnsucht, trotz widriger Umstände ein normales Leben zu führen.

Regisseur, Schauspieler, Autor und Musiker Donald Glover hat die Serie entwickelt und ist auch als Hauptdarsteller zu sehen. 2016 hatte "Atlanta" einen Critics' Choice Award als vielversprechendste neue Serie erhalten und auch Glover selbst wurde damals als bester Schauspieler geehrt. 2017 folgte schließlich die Auszeichnung mit dem Golden Globe als "Beste Serie - Komödie / Musical".

Nun startet also die zweite Staffel, in der dem Princeton-Abbrecher Earn Marks (Glover) immer wieder Zweifel kommen an den Erfolgsaussichten seines Plan, als Hip-Hop-Manager das große Geld zu machen. Der von ihm betreute Rapper Paper Boi hat absolut keine Lust, sich für den Erfolg anzustrengen und genießt lieber in Ruhe sein Leben. Auch das Dealen kann er einfach nicht lassen.

Teilen