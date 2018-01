ZDF tritt mit "Ku'damm 59" wieder gegen den "Tatort" an

© ZDF/Stefan Erhard

Nach dem Erfolg von "Ku'damm 56" macht das ZDF im März mit "Ku'damm 59" weiter. Zum Auftakt lässt der Sender seinen Dreiteiler sogar wieder gegen den "Tatort" antreten. Erneut geht es um die Familie Schöllack und ihre Tanzschule "Galant".



15.01.2018 - 16:19 Uhr von Alexander Krei 15.01.2018 - 16:19 Uhr

Mit mehr als fünf Millionen Zuschauern war "Ku'damm 56" vor 2016 ein schöner Erfolg für das ZDF. Jetzt spult der Sender die Handlung um drei Jahre nach vorne und zeigt die neuen Folgen passenderweise unter dem Titel "Ku'damm 59". Das Vertrauen des ZDF in die neuen Folgen der Geschichte von Caterina Schöllack und ihren drei Töchtern ist offenbar groß, denn zum Auftakt muss die Reihe auch diesmal wieder gegen den "Tatort" antreten.

Los geht es am Sonntag, den 18. März um 20:15 Uhr. Die weiteren Teile werden am 19. und 21. März ausgestrahlt. Im Anschluss an den ersten Teil nimmt das ZDF außerdem eine thematisch passende Dokumentation ins Programm. Als Kernthema möchte sollen erneut die weiblichen Themen der Zeit wie Emanzipation und selbstbestimmte Sexualität ins Zentrum gestellt werden. Das Drehbuch dazu stammt von Autorin Annette Hess, als Produzenten fungieren Benjamin Benedict und Nico Hofmann von UFA Fiction.

Und so geht es weiter: Monika (Sonja Gerhardt) und Freddy (Trystan Pütter) machen als Musiker und Tänzer Karriere, während Mutter Caterina (Claudia Michelsen) als Managerin nicht von ihrer Seite weicht - immer auf die Einhaltung der gesellschaftlichen Konvention bedacht. Helga (Maria Ehrich) hat sich unterdessen mit Wolfgangs (August Wittgenstein) Homosexualität arrangiert und versucht sich als Familienmutter. Doch ihre Liebe zu Wolfgang und ihr Wunsch nach einem bürgerlichen Leben werden durch eine Affäre ihres Ehemannes erneut auf die Probe gestellt.

Die Ehe von Eva (Emilia Schüle) und Prof. Fassbender (Heino Ferch) ist bisher kinderlos geblieben, und Eva spürt, dass ihr Leben als Professorengattin sie nicht auszufüllen vermag. Als Monikas Lebens- und Karriereplan an Grenzen stößt, beschließt sie, dass sie eine andere Zukunft für sich und ihre Tochter Dorli möchte - und stellt das Leben aller wieder einmal auf den Kopf.

Teilen