"Lethal Weapon" geht auf bewährtem Sendeplatz weiter

Nach den überwiegend guten Quoten der ersten Staffel geht Sat.1 keine Experimente ein und zeigt auch die neuen Folgen von "Lethal Weapon" wieder montags. Anfang Februar wird die US-Serie somit wieder "Navy CIS" ablösen.



16.01.2018 - 09:52 Uhr von Alexander Krei 16.01.2018 - 09:52 Uhr

Nach vier Kinofilmen ist das Cop-Duo Riggs und Murthaugh inzwischen im Fernsehen angekommen und schlug sich dort im vorigen Jahr gut. Nun steht der Start der zweiten Staffel von "Lethal Weapon" bevor: Sat.1 wird die neuen Folgen der US-Serie ab dem 5. Februar jeweils montags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Eine Woche zuvor verabschiedet sich "Navy CIS" in die Pause.

Der Sender hält damit am Sendeplatz fest, auf dem bereits die erste Staffel von "Lethal Weapon" überzeugen konnte. Mit im Schnitt mehr als zwei Millionen Zuschauern sowie fast zehn Prozent Marktanteil blieb der große Hit zwar aus, doch die Serie gehörte damit in jedem Fall zu den erfolgreicheren Serien-Neustarts von Sat.1 in letzter Zeit.

Auch in den neuen Folgen sind nun wieder Clayne Crawford und Damon Wayans in den Hauptrollen zu sehen. Der US-Sender Fox hatte "Lethal Weapon" schon vor einem Jahr wegen guter Zuschauerzahlen um eine zweite Staffel verlängert. Zuletzt zeigte der Quoten-Trend allerdings etwas nach unten. Allerdings läuft die Serie seit dieser Saison nun auch in direkter Konkurrenz zu "Navy CIS", das in den USA noch immer sehr erfolgreich ist.

