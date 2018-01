Thomas Gottschalk bekommt den Ehren-Fernsehpreis

© RTL / Max Kohr

Der Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises geht in diesem Jahr an Thomas Gottschalk. Sat.1-Chef Kaspar Pflüger, der der Stifterrunde vorsitzt, würdigte den langjährigen "Wetten, dass..?"-Moderator als "größten Showmaster Deutschlands".



16.01.2018 - 11:37 Uhr von Alexander Krei 16.01.2018 - 11:37 Uhr

Thomas Gottschalk erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises. Er habe "mit seiner unnachahmlichen Mischung aus Spontaneität und Seriosität seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen immer wieder Maßstäbe gesetzt", hieß es zur Begründung. Bis zu seinem Ausstieg 2011 hatte Gottschalk 151 Ausgaben von "Wetten, dass..?" im ZDF moderiert, daneben präsentierte er aber auch unter anderem die "Telespiele" in der ARD, eine Late-Night-Show bei RTL und seine "Hausparty" in Sat.1.

Mit dem Vorabend-Format "Gottschalk Live" und der Talentshow "Little Big Stars" traf der Entertainer zuletzt hingegen nicht den Geschmack des Publikums. Aktuell ist Gottschalk zusammen mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch in der RTL-Show "Die 2" zu sehen, zudem präsentiert er regelmäßig die Verleihung des "Echo Klassik" im ZDF. Für den Mainzer Sender wird sich der Moderator in diesem Jahr zudem mit den 68ern befassen - eine Rückkehr von "Wetten, dass..?", wie sie sich sicher viele Zuschauer wünschen, schloss Programmdirektor Norbert Himmler jedoch erst vor wenigen Monaten im Gespräch mit DWDL.de erneut aus.

Nun winkt also zunächst der Ehren-Fernsehpreis, den Thomas Gottschalk in der kommenden Woche in Köln auch persönlich entgegennehmen wird. "Thomas Gottschalk ist der größte Showmaster Deutschlands", würdigte ihn Sat.1-Chef Kaspas Pflüger, der in diesem Jahr Vorsitzender der Stifterrunde ist, bereits im Vorfeld der Verleihung. "Live ist sein Leben. Er hat die seltene Gabe, immer spontan, schlagfertig, Herr der Lage und nie um eine Antwort verlegen zu sein, ohne sich dabei selbst zu ernst zu nehmen."

Keiner habe so viele internationale Stars auf seiner Couch versammelt und dennoch stehe sein Publikum für ihn immer an erster Stelle, so Pflüger. "Thomas Gottschalk hat die deutsche Fernsehlandschaft jahrzehntelang geprägt. Deshalb freue ich mich ganz besonders für ihn und gratuliere Thomas Gottschalk herzlich zur Auszeichnung mit dem Ehrenpreis der Stifter."

