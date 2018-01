Serien-Adaption von "The Exorcist" startet bei ProSieben

© ProSieben/Chuck Hodes

2016 wagte sich der US-Sender FOX an eine Adaption des Horrorfilm-Klassikers "The Exorist". Demnächst wird es die Serien-Version auch hierzulande zu sehen geben: ProSieben will Ende Februar nach "Akte X" mit der Ausstrahlung beginnen.



17.01.2018 - 10:01 Uhr von Alexander Krei 17.01.2018 - 10:01 Uhr

Bei ProSieben ist man gewillt, im Serien-Bereich anzugreifen. Innerhalb weniger Tage hat der Sender nun gleich mehrere Neustarts angekündigt: Neben der Science-Fiction-Comedyserie "The Orville", einer Anime-Schiene am späten Abend und der neuen Staffel von "Akte X" steht nun auch die TV-Adaption des Horrorfilms "The Exorcist" in den Startlöchern.

Wie ProSieben bestätigte, wird es die zehn Folgen umfassende erste Staffel ab dem 28. Februar jeweils mittwochs um 22:15 Uhr zu sehen geben. Darin übernimmt auch Schauspielerin Geena Davis eine der Rollen. Ihre deutschsprachige Premiere feierte die Produktion, die bereits vor eineinhalb Jahren beim US-Sender FOX angelaufen ist, schon vor einigen Monaten bei ProSieben Fun. Nun folgt also der Sprung ins Free-TV, wo "The Exorcist" zusammen mit "Akte X" ein Doppel bilden soll.

Und darum geht es: Der enthusiastische, junge Priester Tomas Ortega (Alfonso Herrera) kümmert sich aufopferungsvoll um seine Gemeinde in einem Randbezirk von Chicago. Plötzlich sieht er den abgebrühten Pater Marcus Keane (Ben Daniels), bei dessen furchteinflößender Arbeit in einem Armenviertel von Mexico City. Keane ist dabei, geradezu fanatisch um die Seele eines offenbar von Dämonen besessenen Jungen zu kämpfen. Obwohl Tomas von Keanes archaischen Methoden abgestoßen ist, wird er ihn bald brauchen.

Im Erfolgsfall kann sich ProSieben schon mal auf Nachschub freuen: Im Herbst war in den USA bereits die zweite Staffel zu sehen, deren Einschaltquoten allerdings niedriger ausfielen als im ersten Jahr zuvor.

