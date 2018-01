Drehstart für zweite "4 Blocks"-Staffel steht bevor

© TURNER BROADCASTING SYSTEM

Ende des Monats beginnen die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "4 Blocks", die der Pay-TV-Sender TNT Serie im Herbst ausstrahlen möchte. Die erste Staffel heimste gerade erst eine Nominierung für den Grimme-Preis ein.



17.01.2018 - 12:46 Uhr von Alexander Krei 17.01.2018 - 12:46 Uhr

Gerade erst gab es eine Nominierung für den Grimme-Preis für "4 Blocks" und beim Deutschen Fernsehenpreis kann sich die Serie sogar in gleich sechs Kategorien Hoffnungen auf Auszeichnungen machen. Passend zu so vielen guten Nachrichten stehen nun die Dreharbeiten für die zweite Staffel des Gangsterepos an, das von TNT Serie gemeinsam mit Wiedemann & Berg produziert wird.

Die Regie der sieben neuen Episoden übernehmen Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang") und Özgür Yildirim ("Nur Gott kann mich richten"). Marvin Kren, der die erste Staffel inszenierte, wird neben Quirin Berg und Max Wiedemann sowie auf Senderseite Hannes Heyelmann und Redaktionsleiterin Anke Greifeneder als Executive Producer fungieren. Co-Executive Producer ist Sven Miehe.

An der Entwicklung von "4 Blocks" waren Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf sowie Marvin Kren beteiligt. In der zweiten Staffel verstärken unter anderem David Schütter ("Das kalte Herz"), Uwe Preuss ("Operation Zucker"), Rapperin Eunique und Rapper GZUZ den Cast um Kida Khodr Ramadan, Veysel Gelin, Massiv, Almila Bagriacik und Maryam Zaree. Die Ausstrahlung ist für den Herbst geplant.

Teilen