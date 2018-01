Umstellung geglückt: N24 ist jetzt (fast) aus der Welt

© Welt

Um 3 Uhr feierte Welt Premiere: Fast 18 Jahre nach dem Sendestart erfolgte in der Nacht die Umbenennung von N24. Vorausgegangen war ein mehrjähriger Umstellungsprozess. Dennoch ist die Marke noch immer nicht ganz vom Markt verschwunden.



18.01.2018 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 18.01.2018 - 08:44 Uhr

Seit der Nacht ist N24 Geschichte: Die lange geplante Umbenennung des Nachrichten- und Dokusenders in Welt wurde wie geplant um 3 Uhr vollzogen. Bei der ersten Sendung, die unter dem neuen Sendernamen ausgestrahlt wurde, handelte es sich um eine Tier-Doku aus der Reihe "Monsterduelle XXS", um 6 Uhr führte Moderator Thomas Klug dann erstmals durch die Welt-Nachrichten.

"Donnerstag, der 18. Januar 2018. 6 Uhr. Ein wichtiger Tag. Unser Name hat sich geändert. Wir heißen jetzt Welt. Ansonsten bleibt - wie gewohnt - alles beim Neuesten. Willkommen und guten Morgen", sagte Klug zur Begrüßung der Zuschauer. Tatsächlich hat sich optisch nicht allzu viel verändert, immerhin hatte Springers Welt schon in den vergangenen Monaten kontinuierlich am Erscheinungsbild geschraubt.

Ende 2013 hatte Springer erklärt, N24 zu übernehmen und ihn mit der "Welt"-Gruppe zusammenzuführen zu wollen. Seitdem arbeitet man in Berlin am Integrationsprozess. Das Rebranding des Fernsehsenders war Mitte 2015 beschlossen worden, mit dem Ziel, "digitales Leitmedium für Qualitätsjournalismus zu werden", wie es damals hieß. Dafür sei das gemeinsame Markendach eine wichtige Voraussetzung.



Im Programm stehen unterdessen keine nennenswerten Veränderungen bevor, wie Chefredakteur Ulf Poschardt nun noch einmal klarstellte. "Die Zuschauer von N24 haben wir im vergangenen Jahr immer wieder befragt, was Ihnen wichtig ist, wenn wir uns für einen gemeinsamen Namen entscheiden. Die Antworten waren eindeutig. Der Programmmix aus Nachrichten, Liveberichterstattung und Dokumentationen solle bestehen bleiben. Das lösen wir ein", so Poschardt in einer Meldung "in eigener Sache".

Ganz aus der Welt verschwindet der Name N24 allerdings doch nicht: "Zur besseren Orientierung und aus Gründen der Unterscheidbarkeit behält N24 Doku seinen Namen", erklärte WeltN24-Geschäftsführer Torsten Rossmann im September gegenüber DWDL.de. In Stein gemeißelt sei diese Entscheidung aber nicht. "Wir werden uns das später noch einmal ganz nüchtern anschauen."

