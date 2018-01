QVC gibt seinen beiden Ablegern neue Namen

© QVC

Der Shoppingsender QVC wird seine beiden Ableger mit neuen Namen versehen. So wird etwa QVC Plus zu QVC2 - zugleich soll dort die tägliche Live-Strecke noch einmal ausgebaut werden. Zuletzt sorgte dieser Schritt bereits für höhere Umsätze.



18.01.2018 - 16:31 Uhr von Alexander Krei 18.01.2018 - 16:31 Uhr

Schon seit Jahren betreibt QVC zwei weitere Shoppingkanäle. Deren Positionierung will das Unternehmen nun allerdings ein Stück weit verändern: Ab dem 1. Februar wird QVC Plus in QVC2 umbenannt und mit dem Claim "More of what you love" versehen, QVC Beauty & Style geht künftig als QVC Style mit dem Claim "Find your perfect Style" auf Sendung. Während bei QVC2 nun auch kanalspezifische Produkt-Premieren gezeigt werden sollen, will man den Kunden bei QVC Style "ein größeres und aufeinander abgestimmtes Fashion-, Beauty- und Schmuckangebot" bieten.

"Mit der Neupositionierung des zweiten und dritten TV-Kanals reagieren wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden und können eine noch größere Auswahl an Produkten und Shows bieten", sagte Mathias Bork, CEO von QVC Deutschland. Mit der Umbenennung geht auch eine Ausweitung der Live-Sendezeit bei QVC2 von vier auf fünf Stunden einher. Erst vor einem Jahr hatte man die Live-Schiene um zwei Stunden verlängert. Damit sei man auf eine "äußert positive Resonanz" gestoßen. So habe der Umsatz im Dezember während der Live-Stunden rund 300 Prozent höher gelegen als bei der Ausstrahlung von Wiederholungen.

