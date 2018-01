Amazon Channels baut Angebot mit weiteren Sendern aus

© Amazon

Mitte vergangenen Jahres hat Amazon seine Plattform Amazon Channels für Pay-TV-Sender von anderen Anbietern an den Start gebracht und baut das Angebot seither sukzessive aus. Nun sind auch die Sony-Sender abonnierbar.



18.01.2018 - 16:26 Uhr von Uwe Mantel 18.01.2018 - 16:26 Uhr

Wer die Pay-TV-Sender aus dem Hause Sony abonnieren will, der kann dies künftig auch ohne Abschluss eines umfangreichen Pay-TV-Pakets einzeln via Amazon Channels tun. Ab sofort sind die beiden Sender AXN und Sony Channel über das Angebot abrufbar. Für jeweils 3,99 Euro lässt sich nicht nur der lineare Stream der Sender abrufen, die jeweiligen Inhalte stehen auch jederzeit zum Abruf bereit.

Der Sony Channel hat sich dabei auf europäische Serien spezialisiert und bietet hochkarätige Produktionen wie "Poldark", "Velvet" und "Baron Noir". AXN hat actionreiche Serien wie "Power", "Kingdom" und "Snatch" im Angebot. Darüber hinaus lässt sich nun auch der Anime-VoD-Dienst Animax Plus via Amazon Channels buchen. Um das gesamte Portfolio abrufen zu können, werden hier 5,99 Euro im Monat fällig. Enthalten sind unter anderem Inhalte wie "Sailor Moon Chrystal", "Haykyu!!" und "Sword Art Online" – in HD und deutscher Synchronfassung.

Kate Marsh, EVP Western Europe International Networks von Sony Pictures Television: "Wir freuen uns, die Verfügbarkeit unserer Sendermarken in Deutschland und Österreich im Rahmen der neuen Partnerschaft mit Amazon Channels auszubauen. Auch Amazon Prime Mitgliedern bietet sich hiermit erstmalig die Gelegenheit, das hochwertige Programm Line-up - von charakterstarken US-Serien über preisgekrönte europäische Produktionen bis hin zu hochkarätigem Premium Anime-Content - unseres deutschsprachigen Senderportfolios kennen zu lernen."

"Prime-Mitglieder profitieren bereits von einem umfangreichen Angebot an schon jetzt mehr als 40 Amazon Channels. Wir freuen uns mit AXN, Sony Channel und dem erweiterten Angebot Animax Plus drei weitere Premium-Channels anbieten zu können. Das große Angebot an Action-Highlights, preisgekrönten Serien und Anime-Hits ergänzt die Prime Originals und weitere exklusive Inhalte, die Prime-Mitglieder bereits zur Verfügung stehen. Prime-Mitglieder können Channels à-la-carte buchen, müssen also kein Pay-TV-Paket abschließen oder lange Verträge in Kauf nehmen. Verfügbar in HD und buchbar mit nur einem Klick", sagt Alex Green, Geschäftsführer von Channels & Sport bei Amazon in Europa.

Teilen