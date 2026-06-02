Knapp daneben: die Tagesschau und der WDR (jetzt mit einem eigenen, umgemünzten Markenaccount ohne den Zusatz der “Lokalzeit”) verpassten den Einzug in die Charts um Haaresbreite. Beide Kanäle setzen im Mai jeweils 3,7 Millionen Aufrufe mit einem Video um. Das schaffte allerdings auch der aktuelle, zehnte Platz des Rankings und überzeugte zudem mit einer deutlich höheren Interaktion.

Wer sich den Platz innerhalb des TikTok-Ranking in diesem Monat sicherte:

Mit diesen Themen waren Publisher im Mai auf TikTok erfolgreich

© DWDL

10. Platz: BR24

Mit 3,7 Millionen Aufrufen und 279.00 Likes steigt der Kanal des Bayerischen Rundfunks mit der Geschichte von Pferdeflüsterer Ali in das TikTok-Ranking der Nachrichtenmarken ein. Ein weiteres Video über die Platzierung der deutschen Sängerin Sarah Engels beim Eurovision Song Contest löste zudem 2,4 Millionen Klicks aus.

9. Platz: ZDFheute

Für die Berichterstattung zum Transport von Personen mit Kontakt zum Hanta-Virus registrierte das ZDF mehr als 3,9 Millionen Sichtungen. Auch ein zweites Video zum Ausbruch der Krankheit erreichte 1,7 Millionen Konten. Darüber hinaus titelte der Kanal der öffentlich-rechtlichen Anstalt: “Buckelwal Timmy ist tot" und erntete für die Veröffentlichung zusätzliche 1,8 Millionen Aufrufe.

8. Platz: Tagesspiegel

Die Aufnahmen des Bürgerdialogs zahlten sich für den Tagesspiegel aus: 4,1 Millionen Klicks gab es für die Antwort von Bundeskanzler Friedrich Merz an eine krebskranke Frau. Damit nimmt der Publisher den achten Chart-Platz ein.

7. Platz: ARD Team Recherche

Anhand eines prekären Beispiels macht der Investigativ-Kanal der ARD auf die Problematik von Datenbrillen aufmerksam. Das Publikum belohnte die Arbeit mit 4,3 Millionen Aufrufen. Ein weiterer Beitrag über die Asylpolitik in Deutschland führte zu 2,7 Millionen Views.

6. Platz: planet politics

Fußball-Bundestrainerin oder Walrettungs-Missionsleiterin? Mit einem Ranking musste die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Berufswahl begründen, dafür kassierte der WDR-Account auf TikTok 4,3 Millionen Klicks. Zwei weitere Interviewausschnitte generierten zusätzliche 1,9 Millionen sowie 1,4 Millionen Aufrufe.

5. Platz: RTL Aktuell

Betrunkene Rehe verhalfen dem Kanal von RTL Deutschland zu 4,9 Millionen Sichtungen und dem fünften Platz der News-Charts. Ebenfalls viral: ein ungewöhnlicher Motorradunfall ergab 4,6 Millionen Klicks, die Todesmeldung zu dem Buckelwal vor einer dänischen Insel erreichte 4,5 Millionen User.

4. Platz: BR24 Sport

Der kürzeste Jubel bei der Meisterfeier des FC Bayerns rief auf TikTok als Reaktion über 5,5 Millionen Sichtungen hervor. Die Entscheidung über den WM-Kader versammelte dazu ein Publikum von mehr als 1,5 Millionen.

3. Platz: ntv

Das Video einer Überwachungskamera zu einem Angriff auf eine Nonne in Jerusalem ging auf dem Nachrichtenkanal von RTL mit 7,1 Millionen Aufrufen viral. Ebenfalls reichweitenstark: zwei Veröffentlichungen mit mehr als vier Millionen Klicks zum Buckelwal, die das Ableben sowie menschliches Fehlverhalten thematisierten.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

2. Platz: RTL Sport

Ein Formel1-Meme auf dem Sportkanal von RTL Deutschland erhielt im Mai mehr als 7,3 Millionen Views sowie 25.000 Likes und manövriert den Account damit auf den zweiten Platz der Auswertung. Allerdings auffällig: sowohl der zweitbeste Beitrag über ein Rennen am Nürburgring mit 2,2 Millionen Klicks sowie ein Interview mit Sportler Arda Saatçi mit 1,5 Millionen Sichtungen erzielten mit 281.000 und 158.000 Likes deutlich mehr Interaktionen.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

1. Platz: DW News

Wieder zurück an der Spitze: die Deutsche Welle. Mit dem Aufeinandertreffen von Donald Trump und Xi Jinping setzte die steuerfinanzierte Marke beachtliche 10,3 Millionen Aufrufe um. Wie der chinesische Präsident im Anschluss Vladimir Putin traf, interessierte zudem 2,6 Millionen Konten. Die Berichterstattung über Angriffe auf christliche Gläubige in Jerusalem forcierte 3,2 Millionen Sichtungen.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Stand der letzten Abrufe: Sonntag, 31. Mai 2026, 20 Uhr.

—

Jeden Monat kämpfen die journalistischen Accounts auf TikTok um eine Platzierung in den Publisher-Charts von DWDL. Die Regeln: Wer den reichweitenstärksten Beitrag (pro Account) vorweisen kann, verdient sich eine ehrenwerte Nennung im Ranking. Bei Gleichstand entscheidet die bessere Interaktionsrate.

Die Rangliste ist hart umkämpft: Mittlerweile finden mehr als 150 Medienmarken auf der Kurzvideoplattform statt. Über die Jahre hat sich mit der wachsenden Nutzung auf Seiten der journalistischen Konten und des Publikums die Flughöhe der Inhalte deutlich skaliert. Beiträge lösen regelmäßig zweistellige Millionenreichweiten aus. Zur Liste mit allen beobachteten Accounts geht es hier: