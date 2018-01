ARD: "Lindenstraße" muss der Handball-EM weichen

© EHF

Nachdem die Handball-Nationalmannschaft in der EM-Hauptrunde steht, stehen nun auch die weiteren Übertragungen von ARD und ZDF fest. Während im Ersten die "Lindenstraße" weichen muss, zeigt das ZDF den EM-Kracher gegen Spanien in der Primetime.



18.01.2018 - 17:06 Uhr von Alexander Krei 18.01.2018 - 17:06 Uhr

Nach dem Einzug der deutschen Nationalmannschaft in die Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft steht jetzt fest, wann und wo die nächsten Partien zu sehen sein werden. Das ZDF wird am Freitag ab 18:00 Uhr die Begegnung zwischen Deutschland und Tschechien ins Programm nehmen. Dadurch entfallen sowohl "SOKO Kitzbühel" als auch "Bettys Diagnose".

Das zweite Hauptrundenspiel, bei dem die DHB-Mannschaft gegen Dänemark antritt, ist derweil am Sonntag ab 18:15 Uhr im Anschluss an die Wintersportberichterstattung im Ersten zu sehen. Die Live-Übertragung verdrängt nicht nur den "Bericht aus Berlin" und den "Weltspiegel", sondern auch die "Lindenstraße". Der Soap-Dauerbrenner ist stattdessen um 18:50 Uhr beim Spartensender One zu sehen.

Beim EM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien übernimmt schließlich wieder das ZDF. Zu sehen gibt es die Begegnung ab 20:15 Uhr - somit tritt die Nationalmannschaft erstmals während der aktuellen EM in der Primetime an. Der Krimi "Marie Brand und der schwarze Tag" entfällt, das verkürzte "heute-journal" gibt's in der Halbzeitpause gegen 21:10 Uhr zu sehen.

