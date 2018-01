Nackt-Datingshow geht im Februar in die zweite Staffel

© RTL II/Magdalena Possert

Anfang Februar lässt RTL II wieder die Hüllen fallen. Im Anschluss an die neue Spielshow mit den Geissens läuft die zweite Staffel der Nackt-Datingshow "Naked Attraction". Im vorigen Jahr war das Format für den Sender ein großer Erfolg.



19.01.2018 - 10:55 Uhr von Alexander Krei 19.01.2018 - 10:55 Uhr

Nach dem Erfolg der ersten Staffel war schnell klar, dass RTL II seine Nackt-Datingshow "Naked Attraction - Dating hautnah" fortsetzen wird. Jetzt steht die zweite Staffel in den Startlöchern: Los geht es am Montag, den 5. Februar um 22:15 Uhr und damit direkt im Anschluss an die neue Gameshow "Spiel die Geissens untern Tisch". Wiederholungen laufen donnerstags um 23:15 Uhr.

Wie schon in der ersten Staffel präsentieren sich die Kandidaten auch diesmal wieder völlig nackt in sechs Boxen. Nach und nach werden ihre Körper aufgedeckt - das Gesicht wird als letztes gezeigt. Die Single-Frauen und -Männer müssen sich dabei komplett auf den ersten Eindruck der nackten Körper verlassen, wen sie näher kennenlernen möchten. Unter die nackten Kandidaten, die im Alter zwischen Anfang 20 und Ende 50 sind, hat sich in der zweiten Staffel, die übrigens nur drei Folgen umfasst, mit Cathy Lugner auch eine Prominente gemischt.

Die erste Staffel hatte von "Naked Attraction" RTL II im vorigen Jahr im Schnitt mehr als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe beschert. Die Moderation übernimmt erneut Milka Loff Fernandes. Produziert wird die Adaption des britischen Formats von Tower Productions.

