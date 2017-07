RTL II bestätigt zweite Staffel von "Naked Attraction"

© RTL II

Der Erfolg von "Naked Attraction" hat RTL II in Ekstase versetzt. Klar, dass aktuell bereits an einer zweiten Staffel der Kuppelshow mit Nackedeis gearbeitet wird. Laut "Bild" denkt der Sender sogar schon über eine Promi-Ausgabe nach.



03.07.2017 - 09:46 Uhr von Alexander Krei 03.07.2017 - 09:46 Uhr

Während RTL II zuletzt einige Rückschläge verkraften musste, gelang dem Sender mit seiner Nackt-Kuppelshow "Naked Attraction" ein durchschlagender Erfolg. Mit im Schnitt mehr als zehn Prozent Marktanteil erwies sich die von Milka Loff Fernandes präsentierte Sendung als echter Hit am späten Abend - kein Wunder also, dass der Sender jetzt bei Tower Productions eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Das bestätigte ein RTL-II-Sprecher am Montag gegenüber DWDL.de.

Nicht bestätigen wollte er dagegen entsprechende Informationen der "Bild"-Zeitung, wonach der Sender bereits an einer Promi-Version von "Naked Attraction" arbeitet. Das Blatt schreibt von "Geheimplanungen für eine VIP-Ausgabe", über deren Besetzung allerdings auch "Bild" offenbar nichts Näheres weiß. Bei RTL II hält sich man diesbezüglich bedeckt. "Wir suchen nach Vielfalt und weiterhin interessanten Kandidaten", heißt es offiziell.

Wann genau die Produktion der neuen Folgen von "Naked Attraction" beginnen wird, steht aktuell noch nicht fest. Dementsprechend ist zum jetzigen Zeitpunkt auch unklar, wann mit einer Rückkehr der Nackt-Kuppelshow zu rechnen ist. Der Sender dürfte angesichts des Erfolgs jedoch ein Interesse daran haben, das Format möglichst schnell wieder auf den Bildschirm zu bringen.

