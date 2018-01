ProSieben zeigt "Simpsons"-Classics am späten Abend

© 2015 Fox and its related entities

Zusätzlich zum Vorabend wird ProSieben demnächst auch am späten Abend alte Folgen der "Simpsons" zeigen - los geht es mit den allerersten Episoden der Serie. In der Primetime gibt's derweil nun doch wie gehabt weiterhin neue Folgen zu sehen.



19.01.2018 - 11:23 Uhr von Alexander Krei 19.01.2018 - 11:23 Uhr

Wer alte Folgen der "Simpsons" sehen möchte, kann dies bei ProSieben künftig nicht nur am Vorabend tun, sondern auch zu später Stunde. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, beginnt ProSieben ab dem 27. Februar noch einmal mit der Ausstrahlung ersten Folgen. Künftig soll es jeweils in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0:10 Uhr einen Classics-Viererpack zu sehen geben.

Abseits davon wird ProSieben auch am Dienstagabend in der Primetime weiterhin auf die gelbe Familie setzen. Anders als man das noch vor wenigen Tagen ankündigte, läuft die neue Serie "The Orville" nur bei ihrer Premiere um 20:15 Uhr. Die weiteren Folgen gibt s ab dem 6. März jeweils dienstags um 21:15 Uhr zu sehen, sodass im Vorfeld wie gehabt "Die Simpsons" laufen - zunächst mit einer neuen Folge der 28. Staffel, danach dann mit einer Wiederholung.

Komplettiert wird das Serien-Line-up durch zwei Folgen von "Family Guy" um 22:15 Uhr sowie die Anime-Serie "Sword Art Online", die ebenso wie "The Orville" am 27. Februar den Weg ins Programm schaffen wird.

