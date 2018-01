Ebeling-Nachfolge: Bleibts bei der internen Lösung?

© ProSiebenSat.1

Thomas Ebeling wird im Februar noch die Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 vorstellen, dann verlässt er das Unternehmen nach seiner unglücklichen "fettleibig-und-arm"-Äußerung vorzeitig. Favorit auf die Nachfolge soll laut Reuters Conrad Albert sein.



19.01.2018 von Uwe Mantel

Etwas mehr als einen Monat ist es noch hin bis zur Bilanzpressekonferenz der ProSiebenSat.1 Media SE - und damit dem letzten Arbeitstag von Vorstandschef Thomas Ebeling. Nachdem der Druck nach seinen abfälligen Bemerkungen über die Zuschauer seiner Sender größer wurde und auch die Prognosen für das Geschäftsjahr mehrfach nach unten korrigiert worden waren, musste er im Herbst seine vorzeitige Demission ankündigen. Einen Nachfolger für Ebeling hat ProSiebenSat.1 dabei bislang nicht benannt.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters nun berichtet, läuft derzeit aber alles auf Conrad Albert hinaus. Albert war im Zuge des angekündigten Rücktritts von Ebeling im Herbst bereits zum Vize-Vorstandsvorsitzenden ernannt worden, der die Geschäfte in jedem Fall übergangsweise führen würde, bis möglicherweise ein anderer externer Kandidat für den Vorstandsvorsitz gefunden worden wäre. Reuters berichtet unter Berufung auf Insider aber, dass diese Suche offenbar nicht besonders intensiv betrieben wird - einen Personalvermittler habe man jedenfalls gar nicht erst beauftragt. Ausgeschlossen sei ein externer Kandidat zwar weiterhin nicht, derzeit würden sich aber die Anzeichen verdichten, dass Albert den Posten dauerhaft übernimmt.

Conrad Albert wurde 2006 General Counsel von ProSiebenSat.1 und gehört seit 2011 bereits dem Vorstand an. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen alle rechtlichen, medienpolitischen und Compliance Angelegenheiten, die Akquise von Programminhalten sowie der Aufbau von Partnerschaften mit Industrieunternehmen. Im vergangenen Jahr machte er Schlagzeilen, indem er für ProSiebenSat.1 eine Beteiligung am Rundfunkbeitrag forderte.

