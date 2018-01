Netflix sichert sich Daniel-Brühl-Serie "The Alienist"

© Netflix

Am Montag startete in den USA bei TNT die Serie "The Alienist", in der Daniel Brühl in einer Hauptrolle zu sehen ist. Die weltweiten Rechte hat sich nun Netflix gesichert, die Deutschland-Premiere wurde für den April angekündigt.



Netflix hat sich (mit Ausnahme von Frankreich und den USA) die weltweiten Rechte an der Serie "The Alienist" gesichert, die gestern in den USA bei TNT ihre Premiere feierte. Am 19. September will Netflix dann alle zehn Folgen in einem Rutsch verfügbar machen. Eine der Hauptrollen in "The Alienist" spielt der deutsch-spanische Schauspieler Daniel Brühl an der Seite von Dakota Fanning und Luke Evans.

Die Serie spielt im Jahr 1896 in New York - einer Zeit, in der die Stadt von extremem Reichtum und extremer Armut gleichzeitig geprägt war. Kreizler und Evans werden von Theodor Roosevelt, der damals neuer Polizeichef von New York war, gebeten, im Geheimen eine Serie brutaler Morde an Strichern aufzuklären. Mithielfe der gerade aufkommenden Disziplinen der Psychologie und frühen forensischen Untersuchungstechniken versuchen die beiden sozialen Außenseiter gemeinsam mit Helfern, einem der ersten Serienkiller New Yorks auf die Spur zu kommen.

