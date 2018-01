Gruner + Jahr: Redaktionsteam von "Joko" steht fest

© G+J / Tanja Hirner

Moderator Joko Winterscheidt bekommt bekanntlich eine nach ihm benannte Zeitschrift. Diese soll im März erstmals auf den Markt kommen. Jetzt hat Gruner + Jahr das Redaktionsteam vorgestellt, dem auch der Moderator angehören wird.



24.01.2018 - 10:22 Uhr von Alexander Krei 24.01.2018 - 10:22 Uhr

Seit Monaten laufen bei Gruner+Jahr die Planungen für das neue Print-Magazin mit Joko Winterscheidt, dessen erste Ausgabe Ende März auf den Markt kommen soll. Inzwischen steht auch das Redaktionsteam fest, dem Winterscheidt selbst als festes Mitglied angehören wird. Der Moderator übernimmt die Funktion des "Editor at very Large" - "weil er größter ist als alle anderen", wie es heißt.

Winterscheidt soll sich an der Entwicklung und Produktion von Themen beteiligen. Als Chefredakteur fungiert "Stern"-Chef Christian Krug, Redaktionsleiter wird Michalis Pantelouris, der in der Vergangenheit unter anderem Autor für das "Süddeutsche Zeitung Magazin", "Geo" und "Die Zeit" war. Artdirektor ist Heico Forster. Er leitet auch das Titel-Ressort des "Stern". Zuvor war Forster bereits unter anderem als Artdirektor von "Amica", "Max" und "National Geographic" tätig.

Die Mode- und Beauty-Ressorts verantwortet Marcus Luft in der Position des Style-Directors. Luft ist seit zehn Jahren Fashion Director bei der "Gala" und seit zwei Jahren stellvertretender Chefredakteur des Hefts. Nun heuert er bei "Joko" an, das sich als Zeitgeistmagazin versteht und sich nach Angaben der Macher "in erster Linie an Menschen" richtet. Mit "Barbara" und dem "Stern Gesund Leben"-Heft mit Dr. Eckart von Hirschhausen hat Gruner + Jahr bereits zwei erfolgreiche Personality-Magazin auf den Markt gebracht.

Teilen