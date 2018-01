Hauptdarsteller für neue Vox-Serie stehen fest

© VOX

Vox hat die Riege der Hauptdarsteller für seine neue Serie "Milk & Honey" beisammen. Mit dabei ist unter anderem jener Schauspieler, der in der "Winntou"-Neuauflage die Titelrolle spielte. Senderchef Bernd Reichart verspricht "intensive, ehrliche Figuren".



Erst vor wenigen Wochen endete "Club der roten Bänder", da laufen die Planungen für die neue Vox-Serie bereits auf Hochtouren. Mitte vergangenen Jahres hatte der Sender erklärt, an der Adaption der israelischen Serie "Milk & Honey" zu arbeiten, in der es um vier Männer geht, die auf dem Land einen Escortservice für Frauen eröffnen wollen (DWDL.de berichtete). Geplant ist der Start im Herbst 2018, wie Vox-Geschäftsführer Bernd Reichart jetzt im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de sagte.

Darin verriet er auch die Namen der Hauptdarsteller: Für die Produktion wird unter anderem Nik Xhelilaj vor der Kamera stehen, der vor über einem Jahr den "Winntou" in der RTL-Neuverfilmung spielte. Daneben sind Artjom Gilz ("Charité 2"), Marlene Tanczik ("Wasser des Lebens"), Nils Dörgeloh ("Jerks") und Deniz Arora ("Bella Germania") in den Hauptrollen der Produktion von Talpa Germany zu sehen.

Dass sich die neue Vox-Serie auch am "Club der roten Bänder" wird messen müssen, weiß der Senderchef nur allzu gut. "Man muss versuchen, den Zuschauern zuzuhören und herausrauszufinden, was ihnen der 'Club' gegeben hat; was ihnen bisher gefehlt hat", so Reichart zu DWDL.de. "Bei 'Milk & Honey' erzählen wir auch die Geschichten von intensiven, ehrlichen Figuren, in denen es um Thematiken wie Sehnsüchte, Freundschaft, Einsamkeit geht, die aber trotzdem richtig Spaß machen. Und wir hoffen, dass die Zuschauer auch dieser Serie eine Chance geben. Es ist aber wieder ein schwieriger Pitch, das merke ich selber."

Mit Blick in die Zukunft will Vox die Schlagzahl der fiktionalen Eigenproduktionen erhöhen - und sich dabei nicht nur auf international erprobte Geschichten verlassen. Bernd Reichart: "Zunächst einmal liegt unser Fokus darauf, nach dem Erfolg von 'Club der roten Bänder' eine würdige zweite Serie zu produzieren und im Herbst auf die Bildschirme zu bringen. Aber es stünde uns gut zu Gesicht, wenn wir in der ersten und zweiten Jahreshälfte jeweils eine neue, eigenproduzierte Serie on air hätten."

