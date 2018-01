Goldene Kamera: Schauspieler-Nominierungen bekannt

© Funke Mediengruppe

Jeweils drei Schauspielerinnen und Schauspieler können auf eine Auszeichnung mit der Goldenen Kamera hoffen. Die Funke Mediengruppe hat die entsprechenden Nominierten bekanntgegeben - darunter sind auch die Hauptdarsteller der Netflix-Serie "Dark".



25.01.2018 - 14:15 Uhr von Timo Niemeier 25.01.2018 - 14:15 Uhr

Am 22. Februar wird die Goldene Kamera vergeben. Nach den Nominierten in den Kategorien Fernsehfilm und Dokutainment (DWDL.de berichtete) hat die Funke Mediengruppe nun auch bekanntgegeben, welche nationalen Schauspieler sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen können. Mit dabei sind unter anderem Karoline Eichhorn und Oliver Masucci, beide spielten Hauptrollen in der ersten deutschen Netflix-Serie "Dark". Hier nun alle Nominierten sowie die Begründungen der Jury:

Beste Schauspielerin

Anja Kling ("Angst: Der Feind in meinem Haus" / "Der gleiche Himmel")

"Keine andere Schauspielerin hat 2017 so viele bedeutende Hauptrollen gespielt wie Anja Kling. Immer wieder stellte sie unter Beweis, wie facettenreich ihre Kunst ist. Ungemein glaubhaft, wie ihr im Stalkingdrama 'Angst: Der Feind in meinem Haus' der subtile Terror des Untermieters unter die Haut kriecht. Bravourös auch ihr Auftritt im Stasidrama 'Der gleiche Himmel': Als kaltherzige Mutter lässt sie den Zuschauer frösteln."

Karoline Eichhorn ("Dark")

"Ihr natürliches, unaufgeregtes Spiel, dazu die dunkle Stimme: Jeder Auftritt von Karoline Eichhorn ist unverwechselbar. So nimmt sie der Polizistin Charlotte Doppler in der Mysteryserie 'Dark' die vermeintliche Strenge und verleiht ihr eine große Glaubwürdigkeit."

Petra Schmidt-Schaller ("Ich war eine glückliche Frau" / "Keine zweite Chance")

"Innerhalb weniger Jahre hat sich Petra Schmidt-Schaller in die erste Reihe gespielt. Leise und zart ist sie zu Beginn des Ehe- und Nachbarschaftsdramas 'Ich war eine glückliche Frau'. Darin spielt sie die Ehefrau und Mutter Eva Sanders, die erfährt, dass sie und ihr Ex-Mann über Jahre beobachtet wurden. Vom älteren pensionierten Paar nebenan. Wie sie die Rolle der passiven Ehefrau abstreift und dabei immer mehr an Ausstrahlung gewinnt, ist faszinierend zu sehen."

Bester Schauspieler

Volker Bruch ("Babylon Berlin")

"In "Babylon Berlin", einer der aufregenden neuen TV-Serien, spielt er den Hauptkommissar Gereon Rath im Berlin der wilden 20er. Dafür hat er sogar Charleston gelernt. Überaus präsent, zugleich zurückhaltend in Mimik und Geste, kumulieren in seiner Figur die Widersprüche der damaligen Zeit."

Edin Hasanovic ("Brüder")

"Im IS-Terrordrama 'Brüder' spielt Edin Hasanovic den ziellosen Studenten Jan, der zum radikalen IS-Kämpfer mutiert. Eine extreme körperliche wie künstlerische Herausforderung. Verstörend gut, wie glaubwürdig er diesen innerlich zerrissenen Mann gibt, der zum Todesschützen wird."

Oliver Masucci ("Dark")

"In der düsteren Zeitreise-Thrillerserie 'Dark' spielt er den Polizisten Ulrich Nielsen. Sein markantes Gesicht, seine Ausstrahlung und hohe Schauspielkunst lassen ihn in dem ohnehin herausragenden Cast umso mehr leuchten."

Der Jury gehörten unter anderem Produzent Quirin Berg, Schauspielerin Emilia Schüle, Schauspieler Joachim Król, Comedian Michael Mittermeier und ZDF-Talkerin Dunja Hayali an.

