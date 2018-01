Mehr Dschungel: RTL verzichtet erneut auf "Extra"

© MG RTL D

Bereits in dieser Woche hat RTL am Montagabend auf sein Magazin "Extra" verzichtet und stattdessen das Dschungelcamp verlängert, nun hat der Sender angekündigt, dass Birgit Schrowange auch in der kommenden Woche Sendepause hat.



25.01.2018 - 18:07 Uhr von Timo Niemeier 25.01.2018 - 18:07 Uhr

In den vergangenen Jahren ist trotz des Dschungelcamps immer auch Platz für "Extra" im RTL-Programm gewesen - und sei es auch nur einmal während des zweiwöchgigen Ausnahmezustands im Programm der Kölner. Das Magazin erzielte im Windschatten der Show regelmäßig die erfolgreichsten Quoten des Jahres. Ausgerechnet in diesem Jahr jedoch, in dem das Dschungelcamp auf hohem Niveau etwas Marktanteile abgeben muss, entfällt die Magazinsendung jedoch komplett. Bereits in dieser Woche verzichtete RTL auf eine Ausstrahlung und auch in der kommenden Woche wird "Extra" nicht ausgestrahlt.

Birgit Schrowange hat damit also die zweite Woche in Folge Sendepause - das ist recht ungewöhnlich. Stattdessen verlängert RTL kurzerhand den Dschungel bis Mitternacht, Sonja Zietlow und Daniel Hartwich legen also eine Extraschicht ein. Das ist den beiden Dschungel-Moderatoren aber nicht neu, immer wieder verlängert RTL die Show bis 0 Uhr, dann startet wie gehabt das "Nachtjournal".

