Neuer Moderations-Job für Kai Ebel bei Sport1

Neben seiner Aufgabe als Formel-1-Reporter bei RTL heuert Kai Ebel bei Sport1 an. Für den Sender wird er ab Februar als Moderator der Box-Übertragungen fungieren. Auch in der Vergangenheit war Ebel bereits beim Boxen im Einsatz.



26.01.2018 - 11:52 Uhr von Alexander Krei 26.01.2018 - 11:52 Uhr

Sport1 hat einen weiteren Neuzugang für sein Box-Team präsentiert: Kai Ebel wird künftig für den Sportsender als Moderator bei den Kämpfen dabei sein. Seiner Aufgabe als RTL-Reporter in der Boxengasse bei der Formel 1 wird der 53-Jährige auch weiterhin nachkommen. Für den Kölner Sender hatte Ebel in der Vergangenheit ebenfalls schon als Moderator und Reporter beim Boxen gearbeitet. Neben Ebel wird auch die Moderatorin Sarah Valentina durch die Box-Übertragungen bei Sport1 führen.

"Mit Kai Ebel haben wir einen boxbegeisterten TV-Profi gewinnen können, der neben seinem Formel-1-Engagement bei RTL jetzt auch seiner zweiten Leidenschaft nachgehen kann", sagt Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content bei Sport1. "Er hat schon in großen Box-Produktionen seine Qualitäten im und am Ring bewiesen – und tut das auf Sport1 erstmals am 17. Februar als Teil des Moderationsduos mit Sarah Valentina." Die erste Übertragung von Sport1, die Teil der Kooperation mit dem Sauerland-Boxstall ist, findet am 3. Februar statt.

Unterdessen hat Sport1 seine Expertenriege noch einmal ergänzt: Neben Regina Halmich, Graciano Rocchigiani und Axel Schulz wird auch der Berliner Rapper Kontra K mit dabei sein. "Er ist selbst Boxer und Trainer von Amateurboxern - auf seine Sicht der Dinge können die Zuschauer besonders gespannt sein", so Seemann. Promoter Nisse Sauerland zeigte sich zufrieden mit dem Personal: "Bei diesem kompetenten und hochkarätig besetzten Team - mit vielen Freunden unseres Hauses - ist der Boxsport wahrlich in guten Händen."

Auf Kai Ebel kommt im Februar unterdessen noch eine weitere neue Aufgabe hinzu. Für RTL II wird er ab dem 5. Februar die neue Gameshow "Spiel die Geissens untern Tisch" moderieren, von der zunächst drei Folgen geplant sind (DWDL.de berichtete).

