Sky holt Fox-Serie "9-1-1" im April nach Deutschland

© Twentieth Century Fox Film Corporation

In den USA ist die erste Staffel der Dramaserie "9-1-1" gerade erst zu Ende gegangen, hierzulande feiert die Serie in wenigen Tagen ihre Premiere. Sky 1 nimmt die erste Staffel im April ins Programm.



23.03.2018 - 10:55 Uhr von Timo Niemeier 23.03.2018 - 10:55 Uhr

Die US-Serie "9-1-1" schafft es schon bald auch ins deutsche Fernsehen: Sky 1 zeigt die erste, zehn Folgen umfassende Staffel ab dem 11. April immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. In den USA startete die Serie Anfang des Jahres bei Fox, erst vor wenigen Tagen war das Finale zu sehen. Parallel zur Ausstrahlung der ersten beiden Folgen stehen alle zehn Episoden auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zum Abruf bereit.

In "9-1-1" geht es um den Alltag von Polizisten, Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten in Los Angeles. Die Action-Thrillerserie zeigt die Retter, die mutig um das Leben von anderen Menschen in Not kämpfen und dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Schöpfer der Serie sind Ryan Murphy und Brad Falchuk, die schon "American Horror Story" und "Nip/Tuck" entwickelt haben, sowie Tim Minear ("Feud", "The American Horror Story"-Franchise). Auch beim Cast hat man sich an "American Horror Story" bedient: Die Hauptdarstellerinnen Angela Bassett und Connie Britton waren beide auch schon dort zu sehen. Außerdem noch mit dabei sind Peter Krause ("Six Feet Under"), Aisha Hinds ("Shots Fired"), Kenneth Choi ("The People v. OJ Simpson: American Crime Story") und Rockmond Dunbar ("Prison Break").

Teilen