ProSieben zeigt "Jerks" ab Mai eine Stunde früher

In wenigen Tagen ist die zweite Staffel der Maxdome-Serie "Jerks" beim SVoD-Dienst zu sehen. Alle Fans der Serie, die Maxdome nicht abonniert haben, müssen aber nicht lange warten: Schon ab Anfang Mai werden die Folgen auch bei ProSieben ausgestrahlt.



26.03.2018 - 15:40 Uhr von Timo Niemeier 26.03.2018 - 15:40 Uhr

ProSieben hat angekündigt, wann die neuen Folgen der zweiten "Jerks"-Staffel auch im Free-TV zu sehen sein werden. Los geht es am 8. Mai, die Episoden werden dann immer schon ab 22:15 Uhr ausgestrahlt. "Jerks" bleibt damit am späten Dienstagabend, rückt aber eine Stunde nach vorn. 2017 zeigte ProSieben die Doppelfolgen der Comedy mit Christian Ulmen und Fahri Yardim immer erst ab 23:15 Uhr.

"Jerks" ersetzt damit ab Mai "Family Guy", das bis dahin noch am Dienstagabend mit jeweils zwei Folgen zu sehen sein wird. "Jerks" startete im vergangenen Jahr bei ProSieben mit einem knapp zweistelligen Marktanteil und schwankte in den Wochen danach kräftig. Zur Mitte der Staffel kletterte der Marktanteil auf bis zu 13,5 Prozent nach oben, das Finale kam dann aber nur noch auf 6,8 Prozent. Im Schnitt erzielten die zehn gezeigten Folgen 9,4 Prozent Marktanteil.

Zum Auftakt in die neue Staffel wacht Christian Ulmen in einem fremden Bett und neben einer Unbekannten auf. Er kann sich seinen One-Night-Stand nicht erklären, versucht die Nacht zu rekonstruieren und schämt sich für sein untypisches Verhalten. Seine große Angst ist, dass seine Langzeitfreundin Emily Cox davon erfahren könnte und ihn deswegen verlässt. Geplagt von seinem schlechten Gewissen sucht er Rat bei seinem besten Freund Fahri Yardim. Christian überlegt zu beichten, aber Fahri ist klar dagegen und versucht gemeinsam mit ihm den Betrug zu vertuschen. Überlebt die Beziehung von Christian und Emily den Seitensprung? Oder zerbricht das Lügenkonstrukt der beiden Freunde? Wer nicht auf die Free-TV-Ausstrahlung warten will, kann die zehn neuen Folgen auch bereits ab dem 29. März bei Maxdome sehen.

