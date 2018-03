Disney-Deal: Amazon sichert sich neue Marvel-Serie

© Amazon

Durch einen neuen Deal mit Disney wird Amazon bei seinem Streamingdienst Prime Video ab Sommer die neue Serie "Marvel's Cloak & Dagger" kurz nach der US-Premiere ausstrahlen. Schon im April startet die Mysteryserie "The Crossing".



29.03.2018 - 10:42 Uhr von Alexander Krei 29.03.2018 - 10:42 Uhr

Amazon hat einen neuen Deal mit Disney geschlossen, der dem Streamingdienst Prime Video zu Serien-Nachschub verhilft. Dazu gehört auch die Mysteryserie "The Crossing", die schon ab dem 27. April in Deutschland, Österreich, der Schweiz verfügbar sein wird. In Großbritannien und Irland soll dies sogar bereits Anfang April der Fall sein. Die Serie handelt von Kriegsflüchtlingen aus der Zukunft, die Asyl in einer amerikanischen Kleinstadt suchen.

Teil des Deals ist auch die Marvel-Serie "Cloak & Dagger", die am 7. Juni beim US-Sender Freeform Premiere feiern und hierzulande nur einen Tag später damm auch bei Prime Video zum Abruf bereit stehen wird. Das ist insofern interessant, weil in der Vergangenheit zahlreiche Marvel-Serien beim Amazon-Konkurrenten Netflix zu sehen waren. Für Ende 2019 plant Disney zudem einen eigenständigen Streamingdienst, der jedoch vor allem auf familienfreundliche Inhalte setzen wird.

"Marvel's Cloak & Dagger" erzählt die Geschichte von Tandy Bowen (Olivia Holt, Der ultimative Spider-Man) und Tyrone Johnson (Aubrey Joseph, The Night Of) - zwei Teenager, die plötzlich über Superkräfte verfügen, die auf mysteriöse Weise miteinander verbunden sind: Tandy kann Lichtdolche erzeugen und Tyrone kann andere mit Hilfe eines Umhangs in eine Schattendimension bringen. Schnell merken sie, dass sie besser zusammen als getrennt funktionieren.

"Dieser wichtige Schritt ermöglicht es uns, Prime-Mitgliedern in Europa erstklassige Serien anbieten zu können", so Jay Marine, VP Prime Video EU, über den neuen Disney-Deal. "Wir freuen uns sehr, dass Marvels neueste Serie exklusiv bei Prime Video zu sehen sein wird und sind besonders gespannt auf die Reaktionen von Marvel-Fans und Einsteigern, die das Universum von 'Cloak & Dagger' erkunden. 'The Crossing' ist ein weiterer toller Neuzugang bei Prime Video und wir sind uns sicher, dass auch diese geheimnisvolle Serie Prime-Mitgliedern besonders gut gefallen wird."

