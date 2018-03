Böhmermann macht "Prism is a Dancer" zur Show

© ZDF/Joseph Strauch

In der nächsten Woche wird es bekanntlich eine XXL-Ausgabe vom "Neo Magazin Royale" zu sehen geben. Jetzt steht fest, was es damit auf sich hat: Die ebenso beliebte wie gefürchtete Rubrik "Prism is a Dancer" wird zur eigenen Show ausgedehnt.



29.03.2018 - 12:12 Uhr von Alexander Krei

Im Zuge der Vertragsverlängerung hatte das ZDF der bildundtonfabrik und Jan Böhmermann mehr Freiheit beim "Neo Magazin Royale" zugesichert. Programmdirektor Norbert Himmler erläuterte damals im DWDL.de-Interview, man werde "mit Formen experimentieren und monothematische Ideen realisieren". Wie das aussehen wird, können die Zuschauer erstmals im April begutachten.

Jetzt hat ZDFneo nämlich verraten, was es mit der auf 85 Minuten verlängerten Ausgabe der Show am Donnerstag, den 5. April auf sich hat, die dann schon um 21:45 Uhr und somit eine halbe Stunde früher als gewohnt beginnen wird (DWDL.de berichtete). Böhmermann wird an diesem Abend aus der Rubrik "Prism is a Dancer" eine eigene Show machen, in der es ausschließlich darum geht, was die ahnungslosen Studiozuschauer in den sozialen Netzwerken von sich preisgeben.

Das Special wird unter dem Titel "Lass dich überwachen! Die Prism is a Dancer Show" gezeigt. Moderator Jan Böhmermann wird darin von Gästen wie Cro, Verona Pooth, Bosse, Rachel Rep vom Farin Urlaub Racing Team, Dennis aus Hürth, Sebastian Madsen und Porky von Deichkind unterstützt. In der ZDF-Mediathek steht die Show wie gewohnt bereits ab 20:15 Uhr zum Abruf bereit, einen Tag später läuft sie zudem nach Mitternacht im ZDF.

