Maschmeyer bezahlt für bestes Twitter-Bashing

Frei nach dem Motto, dass schlechte PR besser ist als keine PR, hat Investor Carsten Maschmeyer jetzt auf ein Preisgeld von 10.000 Euro für den Verfasser des bissigsten Kommentars zu seiner Sat.1-Sendung "Start up!" ausgelobt.



04.04.2018 - 16:59 Uhr von Alexander Krei 04.04.2018 - 16:59 Uhr

Bei den Fernsehzuschauern kam die neue Sat.1-Show "Start up!" mit Carsten Maschmeyer nicht sonderlich gut an - in der vorigen Woche sorgten dann auch noch Tonprobleme für zusätzlichen Unmut. Aus den zahlreichen hämischen Kommentaren, die man in den sozialen Netzwerken lesen konnte, will Maschmeyer jetzt allerdings Profit schlagen.

Am Mittwoch überraschte der Unternehmer auf Twitter mit einer kuriosen Aktion. "Freue mich schon auf #StartUpSat1 - und eure kreativ-fiesen Beiträge zu mir und der Sendung", schrieb er. "Lasst uns das Spiel noch interessanter machen: Wer heute Abend den bissigsten Kommentar zur Sendung verfasst, bekommt 10.000 Euro Preisgeld von mir." Zugleich empfahl Maschmeyer, den Hashtag #RoastCM zu verwenden. "Heute Abend darf es brennen", so der Investor.

Freue mich schon auf #StartUpSat1 – und eure kreativ-fiesen Beiträge zu mir und der Sendung! Lasst uns das Spiel noch interessanter machen: Wer heute Abend den bissigsten Kommentar zur Sendung verfasst, bekommt 10.000 Euro Preisgeld von mir. #MeanTweets #RoastCM — Carsten Maschmeyer (@maschmeyer) 4. April 2018

Gegenüber dem "Stern" machte Maschmeyer zugleich deutlich, dass er es tatsächlich ernst meint. "Bei den Twitter-Kommentaren zur Sendung sind so manche kreative Perlen dabei. Über einige kann ich wirklich herzlich lachen, besonders über die spontanen, sarkastischen und gemeinen. Diesen Einfallsreichtum will ich belohnen", sagte er.

In der vergangenen Woche hatten gerade mal noch 720.000 Zuschauer Maschmeyers suche nach dem vermeintlich "besten Gründer Deutschlands" in Sat.1 gesehen, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 5,5 Prozent und damit weit unter den Normalwerten des Senders.

