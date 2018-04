"The Terror": Amazon überholt die US-Ausstrahlung

© AMC

Die gerade erst angelaufene US-Thrillerserie "The Terror" über den Versuch der Royal Navy, die Nordwestpassage zu entdecken, wird noch vor der US-Ausstrahlung komplett bei Prime Video zu sehen sein. Nächste Folge folgen die restlichen Episoden.



06.04.2018 - 11:29 Uhr von Alexander Krei 06.04.2018 - 11:29 Uhr

Seit Ende märz strahlt der US-Fernsehsender AMC seine neue Serie "The Terror" aus, die hierzulande bei Prime Video zum Abruf bereitsteht. Jetzt setzt Amazon zum Überholen an, denn während in den USA in der kommenden Woche die vierte Folge ausgestrahlt wird, stehen bei Prime Video bereits jetzt die ersten fünf Folgen zum Streaming bereit.

Am 10. April folgen dann die restlichen fünf Epiosden, sodass Prime-Kunden von der kommenden Woche an Zugang zur kompletten Staffel haben, die wahlweise in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung zur Verfügung steht. In den Hauptrollen sind Ciarán Hinds, Tobias Menzies und Jared Harris zu sehen.

"The Terror" basiert auf dem Roman des renommierten Autors Dan Simmons und handelt von der Crew der Royal Navy, die versucht, die Nordwestpassage zu entdecken. Doch tückische Bedingungen, begrenzte Ressourcen, schwindende Hoffnung und die Angst vor dem Unbekannten drohen die Besatzung ins Verderben zu treiben.

