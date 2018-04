"Schrauben, sägen, siegen" kehrt Mitte Mai zurück

© kabel eins

Wie von Senderchef Marc Rasmus angekündigt, versucht es kabel eins demnächst noch einmal mit "Schrauben, sägen, siegen". Mitte Mai kehrt die Sendung mit einem neuen Konzept und auf einem neuen Sendeplatz zurück ins Programm.



10.04.2018 - 16:44 Uhr von Timo Niemeier 10.04.2018 - 16:44 Uhr

Im vergangenen Jahr hat kabel eins einige Formate getestet, um den schwächelnden Vorabend wieder in Gang zu bringen, ein wirklicher Überflieger war damals allerdings nicht dabei. "Gekauft, gekocht, gewonnen" mit Frank Rosin und "Schrauben, sägen, siegen" sollen dennoch weitergehen, das hat Senderchef Marc Rasmus vor wenigen Tagen in München vor Journailsten bestätigt (DWDL.de bestätigte). Man habe "extrem an den Sendungen gearbeitet", so Rasmus damals. Nun gibt es weitere Informationen zu den neuen Folgen von "Schrauben, sägen, siegen".

Die neuen Folgen gehen ab dem 14. Mai auf Sendung und werden, anders als noch im vergangenen Jahr, nicht mehr um 17:55 Uhr gezeigt, sondern eine Stunde später. Um 17:55 Uhr hat sich "Mein Lokal, Dein Lokal" dank einiger Änderungen zuletzt deutlich steigern können, "Achtung Kontrolle" macht danach dagegen weiter große Probleme. Das Thema Kontrolle sei mittlerweile einfach "maximal ausinterpretiert worden", so Rasmus. Deswegen setzt der Sende ab Mitte Mai also zu dieser Uhrzeit auf "Schrauben, sägen, siegen", das dann noch den Titel-Zusatz "Das Duell" erhält - denn auch inhaltlich hat sich einiges geändert.

Anders als noch in der ersten Staffel geht es in den neuen Folgen nicht mehr um verschiedene Teilnehmer, die etwas bauen und sich dann gegenseitig wie etwa bei "Shopping Queen" bewerten. In den neuen Folgen bringen zwei Paare in nur zwei Tagen ihr Heim oder ihren Garten auf Vordermann, am Ende beurteilt Handwerker-Profi Mark Kühler das Ergebnis und kührt einen Gewinner. Die neue Staffel wird also deutlich mehr Duell-Charakter haben als die alten Folgen, in der ein Off-Sprecher versuchte, durch vermeintlich lustige Sprüche lockere Atmosphäre zu suggerieren.

Fest steht: "Schrauben, sägen, siegen - Das Duell" wird sich im Vergleich zu 2017 deutlich steigern müssen, wenn es eine dauerhafte Chance im Programm von kabel eins haben will. Die 18 im vergangenen Jahr gezeigten Folgen kamen nur im Schnitt auf 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lagen damit recht deutlich unter dem ohnehin schon niedrigen Senderschnitt. Eben diese 3,7 Prozent erzielt derzeit übrigens auch "Achtung Kontrolle" im Schnitt - mehr als das sollte es in jedem Fall sein.

