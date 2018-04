"Die andere Seite": Filmpool macht Mysteryserie für TLC

© TLC

Etwas unbemerkt strahlte TLC an Weihnachten die Pilotfolge einer Mysteryserie aus, deren Produktion Filmpool übernahm. Jetzt hat der Frauensender eine Fortsetzung der Geschichte angekündigt. Bereits im Mai soll es weitergehen.



11.04.2018 - 10:00 Uhr von Alexander Krei 11.04.2018 - 10:00 Uhr

TLC ist in Deutschland meist besonders dann beim Publikum erfolgreich, wenn der Frauensender seine Crime- und Mystery-Formate auf Sendung schickt. In diesem Bereich will TLC nun auch sein Engagement im Bereich der deutschen Eigenproduktionen ausbauen. Dafür wurden nun immerhin fünf Folgen der Mystery-Fictionserie "Die andere Seite" bei der Produktionsfirma Filmpool Entertainment bestellt.

Bereits an Weihnachten hatte TLC eine Pilotfolge ausgestrahlt, die wenige Wochen später ein weiteres Mal zu sehen war. In beiden Fällen verzeichnete der Sender jeweils 50.000 Zuschauer - kein überragender Erfolg, aber zumindest so viel, dass das Vertrauen in eine Fortsetzung vorhanden war. Diese wird nun ab dem 25. Mai jeweils freitags um 22:15 Uhr zu sehen sein, wie ein TLC-Sprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte.

"Die andere Seite" will laut Beschreibung des Senders in Fälle eintauchen, die vollkommen unerklärlich scheinen. Es geht um den ehemaligen katholischen Priester Christian Fischer, der schon als kleiner Junge von paranormalen Erscheinungen heimgesucht wurde und sein Leben der Bekämpfung des Bösen verschrieben hat. Bei seinen gefährlichen Missionen wird er von der bodenständigen Psychologin Eva Richter begleitet, die seit der ersten Begegnung mit Christian von übersinnlichen Vorkommnissen verfolgt wird.

