Amazon: Diät-Satire "Dietland" ab Juni zum Abruf

© Amazon

Am 5. Juni stellt der Streaming-Dienst Prime Video die neue US-Serie "Dietland" hierzulande zum Abruf bereit. In den USA feiert die von Marti Noxon entwickelte Satire, die sich mit dem Diätwahn beschäftigt, einen Abend vorher Premiere.



12.04.2018 - 11:45 Uhr von Kevin Hennings 12.04.2018 - 11:45 Uhr

Nachdem sich Showrunnerin Marti Noxon in "UnREAL" bereits satirisch mit dem Reality-TV auseinandergesetzt hat, nimmt sie nun den Diätwahn ins Visier. In ihrer neuen Serie "Dietland", die hierzulande ab dem 5.Juni bei Amazons Streaming-Dienst Prime Video zu sehen ist, hat sie sich dafür Sarai Walkers Bestseller aus dem Jahr 2015 als Vorlage genommen. Die Hauptrollen wurden mit Joy Nash ("The Mindy Project") und Julianna Margulies ("Good Wife") besetzt.

Bei der neuen Dark-Comedy dreht sich die Geschichte um die übergewichtige Plum Kettle (JoyNash), die ihre Pfunde mit Schönheits-OPs beseitigen möchte. Auf dem Weg zu ihrem Ziel werden neben unrealistischen Schönheitsidealen auch Themen wie patriarchalische Strukturen, Frauenfeindlichkeit und Rape Culture in den Fokus gestellt. In den insgesamt zehn Folgen der ersten Staffel werden diese Punkte anhand Plums Leben als Ghostwriterin für ein angesagtes Modemagazin in New York erzählt.

"Dietland ist eine fesselnde Serie, die genau zur richtigen Zeit erscheint", sagt Jay Marine, Vice President Prime Video Europe. "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden diese brillante Show exklusiv zeigen können - neben 'The Marvelous Mrs. Maisel' und 'The Bold Type' eine weitere Serie mit starken Frauen im Mittelpunkt."

In weiteren Rollen sind Robin Weigert (Big Little Lies) als Verena Baptist, Adam Rothenberg (Ripper Street) als NYPD-Detective Dominic, Tamara Tunie (Law & Order: Special Victims Unit) als Julia, Erin Darke (The Marvelous Mrs. Maisel) als Leeta, Rowena King (Shut Eye) als Nachrichtensprecherin Cheryl Crane-Murphy, Will Seefried (The Deuce) als Ben sowie die Newcomer Ricardo Davila als Kittys Assistent Eladio und Tramell Tillman als Plums bester Freund Steven zu sehen. Produziert wird "Dietland" von Skydance Television und AMC Studios.

Teilen