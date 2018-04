Trauerfall: Barbara Meier pausiert bei "Let’s Dance"

Die kommende "Let’s Dance"-Ausgabe am Freitag wird ohne das Model Barbara Meier stattfinden. Wegen eines Trauerfalls in ihrer Familie wird sie nicht an der Sendung teilnehmen. Eine Woche später kehrt sie wieder zurück.

Heiko Lochmann, Jessica Paszka und Tina Ruland haben "Let’s Dance" in den vergangenen drei Wochen bereits verlassen müssen. Wer als nächstes fliegt, entscheidet sich in der kommenden Folge am Freitag. Nicht mit dabei sein wird das Model Barbara Meier. Wie RTL nun nämlich bekanntgegeben hat, pausiert Meier am Freitag wegen eines Trauerfalls in ihrer Familie. Anfang der Woche ist Meiers Oma im Alter von 90 Jahren verstorben. Nächste Woche will Barbara Meier wieder an der Show teilnehmen.

In dieser Woche muss, trotz des Aussetzens des Models, ein Kandidat das Feld räumen. Barbara Meier selbst sagt: "Es tut mir unglaublich Leid, dass ich in dieser Woche nicht bei `Let's Dance´ tanzen kann, ich habe mich sehr auf diesen Tanz gefreut. Ich möchte nach dieser schrecklichen Nachricht aber natürlich jetzt bei meiner Familie und für meine Eltern da sein. Meine Oma war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich möchte ihr jetzt die letzte Ehre erweisen. Ich freue mich aber sehr, dass ich in der nächsten Woche wieder bei ´Let's Dance´ dabei sein darf."