"Schlager sucht Liebe": RTL will Schlagerstars verkuppeln

Anscheinend tun sich nicht nur Landwirte schwer, den passenden Partner zu finden, sondern auch Schlagerstars. Davon ist man jedenfalls bei RTL überzeugt und hat daher die neue Dokusoap "Schlager sucht Liebe" angekündigt.



16.04.2018 - 10:27 Uhr von Uwe Mantel 16.04.2018 - 10:27 Uhr

An Kuppelsendungen mangelte und mangelt es im deutschen Fernsehen eigentlich nicht, eine Bevölkerungsgruppe kam dabei aber bislang offenbar zu kurz: Schlagerstars. Genau diesen will sich nun RTL in einer neuen Kuppelsoap annehmen, wie aus einem Bewerberaufruf hervorgeht. "Vielen Schlagersängern bleibt verwehrt, wovon sie auf der Bühne singen. Dort schwärmen sie von der große Liebe, gehen aber nach dem Auftritt oft alleine nach Hause. Zahlreiche Fans vor der Bühne erwecken den Schein, dass es an Angeboten nicht mangelt. Doch ehrliche Begegnungen oder ernstgemeinte Partnerschaften entstehen so nur schwer", heißt es seitens des Senders.

In dem neuen Format, für das es noch keinen Sendetermin gibt, werden Sängerinnen und Sänger bei der Suche nach der großen Liebe begleitet. Dazu laden diese je zwei Single-Frauen oder -Männer für fünf Tage zu sich nach Hause ein und lassen sie an ihrem Alltag teilhaben - vom Privatleben bis zu Proben und Promotion-Terminen.

Vermittlungswillige Sängerinnen und Sänger haben RTL bzw. die Produktionsfirma ume unique media entertainment schon einige aufgetan: Dabei sind etwa Tim Toupet, Marry, Denny Fabian, Oliver Frank, Gerda Gabriel, Hütten-Helmut sowie Andi und Tom von NEON. Gesucht werden nun allerdings noch diejenigen, die einen dieser Sänger oder eine dieser Sängerinnen kennenlernen wollen. Wer noch Nachhilfe benötigt, um wen es sich genau handelt: Online hat RTL für alle "Steckbriefe" veröffentlicht.

