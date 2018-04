RTL II setzt neues Troschke-Format erneut vorzeitig ab

© RTL II

Mit "Dein Krempel oder ich!" wollte RTL II die Themen Trödel und Liebe miteinander verbinden. Das ging nun schon zum zweiten Mal schief: Wegen schwacher Quoten fliegt das Format nun auch am Samstag vorzeitig aus dem Programm.



16.04.2018 - 17:56 Uhr von Alexander Krei 16.04.2018 - 17:56 Uhr

RTL II hat den Glauben an seinen Liebes-Trödel-Mix offensichtlich aufgegeben: Der Sender beendet das von Imago TV produzierte Format "Dein Trödel oder ich" mit Aaron Troschke nun schon zum zweiten Mal vorzeitig. In den vergangenen beiden Wochen war die Sendung jeweils samstags um 15:00 Uhr zu sehen - eingebettet zwischen dem "Trödeltrupp" und "Zuhause im Glück" reichte es zuletzt aber nur für Marktanteile von 2,7 und 3,6 Prozent in der Zielgruppe.

Zusammen mit der Trödelexpertin Johanna Schultz kümmerte sich Troschke in der Sendung um Paare, deren Beziehung durch den Trödelwahn eines Partners gefährdet ist. Den ersten Anlauf hatte RTL II Ende vergangenen Jahres im täglichen Ausstrahlungsrhythmus gesendet, konnte damals aber im Schnitt nur vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchen. Samstags wird der Sender das Format nun durch eine weitere "Trödeltrupp"-Folge ersetzen.

Teilen