Welt startet neuen Podcast mit Steffen Schwarzkopf

Der US-Korrespondent von Welt, Steffen Schwarzkopf, wird künftig noch mehr aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten berichten: In einem neuen Podcast gibt der Reporter einen Einblick in seinen privaten und beruflichen Alltag.



20.04.2018 - 10:00 Uhr von Timo Niemeier 20.04.2018 - 10:00 Uhr

Seit zwei Jahren ist Steffen Schwarzkopf nun schon für den Nachrichtensender Welt, der damals noch N24 hieß, in den USA. Der Journalist löste damals Stephan Strothe als Büroleiter des Washington-Studios ab, Strothe verabschiedete sich in den Ruhestand. Nun startet Welt mit Schwarzkopf einen neuen Podcast. Dieser hört auf den Namen "Inside USA" und soll jeden zweiten Freitag erscheinen. Die erste Ausgabe ist ab sofort zu hören.

Schwarzkopf will in dem Podcast einen Einblick hinter die Kulissen des Politbetriebs in Washington geben, gleichzeitig sollen auch die Geschichten der normalen Bürger nicht zu kurz kommen. Darüber hinaus will der US-Korrespondent von Welt auch einen privaten Einblick in sein Leben geben: Seit 2016 lebt Schwarzkopf mit seiner Frau und zwei Kindern in der US-Hauptstadt. Der Podcast ist via Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud und über den Youtube-Account von Welt zu hören.

"2016 haben wir in Berlin die Tür zugemacht und sind nach Washington gezogen. Wir, das sind meine Frau Julia und unsere zwei Kinder Till und Jette, die mehr und mehr zu kleinen Amerikanern werden. Wie es sonst so als Büroleiter in der Hauptstadt ist? Was mache ich tagein, tagaus? Wie arbeitet man als Journalist unter einem - doch, nun ja - ungewöhnlichen Präsidenten?", umschreibt Schwarzkopf das Konzept des Podcasts. In der ersten Ausgabe von "Inside USA" berichtet Schwarzkopf darüber, wie man den Spagat zwischen nächtlichen Schalten, Recherchen und Pressekonferenzen am Tag schafft, wenn Donald Trump doch eigentlich rund um die Uhr Material für Nachrichten liefert. Außerdem geht es um die Hausarbeit bei Familie Schwarzkopf und den Hochstuhl der Tochter.

