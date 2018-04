Fürst Heinz muss im Mai für RTL II in den Sozialbau

© RTL II

Die bereits vor einiger Zeit angekündigte Dokusoap "Promis auf Hartz IV" schafft es bald ins Fernsehen: RTL II zeigt das Format ab Anfang Mai immer montags zur besten Sendezeit. Fürst Heinz zieht dann mit seiner Frau in einen Sozialbau, beide leben von Hartz IV.



20.04.2018 - 11:04 Uhr von Timo Niemeier 20.04.2018 - 11:04 Uhr

Bereits im vergangenen September hat RTL II das neue Format "Promis auf Hartz IV" angekündigt, nun gibt es auch einen Starttermin. RTL II wird die vier Folgen des neuen Formats ab dem 7. Mai immer montags zur besten Sendezeit ausstrahlen. Die Sendung ist auch eine Art Experiment: Fürst Heinz und seine Frau Andrea von Sayn-Wittgenstein leben einen Monat lang von Hartz IV: 736 Euro erhalten sie für den Monat und müssen damit auskommen. Zum Start müssen sich die beiden erst einmal um die Möblierung ihrer Sozialwohnung kümmern.

"Promis auf Hartz IV" wird von Talpa Germany produziert, die Produktionsfirma verantwortet auch das niederländische Original "Celebrities On A Budget". Fürst Heinz war übrigens schon bei diversen Sendern zu sehen: In der Vergangenheit trat er schon als "Immobilienfürst" bei kabel eins auf, bei Vox lief "Fürst Heinz" im Anschluss an "Die Höhle der Löwen". Auch bei RTL ("Secret Millionaire") war er schon zu sehen, für RTL II machte Fürst Heinz unter anderem schon beim "Promi Curling Abend" mit.

