Luke blickt für Sat.1 auf die Fußball-Weltmeisterschaft

Im Sommer steht die Fußball-WM an und wird ARD und ZDF wohl mal wieder grandiose Quoten bescheren. Sat.1 will zumindest im Vorfeld etwas vom Kuchen abhaben und schickt deshalb Luke Mockridge für einen WM-Ausblick auf Sendung.



20.04.2018 - 11:44 Uhr von Timo Niemeier 20.04.2018 - 11:44 Uhr

Luke Mockridge ist zuletzt in Sat.1 zu einer echten Allzweckwaffe geworden. Nun hat der Sender eine Show mit dem Comedian angekündigt, in der er sich mit der anstehenden Fußball-WM in Russland beschäftigt. Beim Namen geht Sat.1 auf Nummer sicher: "Luke! Die WM und ich" heißt die einmalige Show, die am 1. Juni zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird.

Mockridge wirft in der Show einen Blick auf die WM: Wie präsentiert sich das Gastgeberland Russland, wenn WM-Tourist Luke Mockridge im Anmarsch ist? Er besucht zudem Stadien, Mannschaftshotels und Trainingslager. Als Gäste im Studio angekündigt sind bereits unter anderem Fußballgrößen wie Pierre Littbarski, Lothar Matthäus, Arne Friedrich und Reporterlegende Werner Hansch.

Mockridge selbst sagt: "Ich liebe Fußball! Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt und geguckt. Ich mag diesen fast schon kommunistischen Gedanken, dass alle gleich sind: Egal ob Gehirn-Chirurg oder Müllmann, alle stehen in der Kurve nebeneinander und jubeln der gleichen Mannschaft zu. Wenn ein Land eine Blickrichtung hat, dann hat in Deutschland meistens der heilige Fußball damit zu tun. Jetzt zum Auftakt der Weltmeisterschaft eine Fußball-Show zu machen, darauf habe ich total Lust und das ist ein Thema, das die Menschen interessiert. Fußball ist der schönste gemeinsame Nenner!"

