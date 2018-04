Sat.1 stellt Ausstrahlung von "Instinct" in Aussicht

© TNT Serie

Ihre Deutschlandpremiere wird die Krimiserie "Instinct" mit Alan Cummings bereits Ende Mai beim Pay-TV-Sender TNT Serie haben, ein Heim im Free-TV hat sie aber auch schon gefunden: Sie soll bei Sat.1 unterkommen.



26.04.2018 - 19:52 Uhr von Uwe Mantel 26.04.2018 - 19:52 Uhr

Wer Alan Cumming in der Rolle des Eli Gold in der Serie "The Good Wife" mochte, der könnte auch einen Blick auf "Instinct" riskieren. Die Krimi-Serie kommt zwar vergleichsweise konventionell daher, gehörte aber schon bei den Screenings vergangenen Jahres zu den Favoriten unter den Einkäufern. Kein Wunder also, dass CBS Studios International inzwischen Abnehmer im Free- und Pay-TV präsentieren kann. Dass die Serie am 23. Mai bei TNT Serie ihre Deutschlandpremiere feiern wird, war bereits bekannt.

Nun steht laut CBS Studios International auch die Free-TV-Heimat fest. Nicht allzu überraschend soll die Serie demnach bei Sat.1 zu sehen sein - einen genauen Termin dafür gibt es aber noch nicht. "'Instinct' ist eine brillante Ergänzung für unser wöchentliches Krimi-Line-Up. Wir freuen uns sehr darauf", sagt Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger.

Die serie basiert auf dem Buch "Murder Games" von James Patterson und Howard Roughan. Alan Cummings spielt darin den ehemaligen CIA-Mitarbeiter Dylan Reichart, der inzwischen als Autor und Universitäts-Professor arbeitet und Experte für das Verhalten von Psychopathen ist. Doch dann bittet NYPD-Detective Lizzie Needham (Bojana Novakovic) ihn um Hilfe bei der Suche nach einem Serien-Mörder, der Reicharts Buch offenbar als Tutorial nutzt. Auch wenn die beiden zunächst bei der Jagd nach dem Killer aneinandergeraten, stellt sich schnell heraus, dass sie ein ideales Duo abgeben, wenn beide auf ihre Instinkte vertrauen. Die erste Staffel startete in den USA Mitte März bei CBS am Sonntagabend. Während die Zuschauerzahlen insgesamt recht erfreulich sind, schneidet die Serie beim jüngeren Publikum allerdings recht durchwachsen ab - ein generelles Problem vieler CBS-Serien.

