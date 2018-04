Trevor Noah macht sich über kuriosen Trump-Anruf lustig

© Comedy Central

Dass Donald Trump die Morningshow "Fox & Friends" schaut, ist bekannt - nun griff der US-Präsident sogar zum Hörer und sprach eine halbe Stunde lang ohne Punkt und Komma. "Daily Show"-Moderator Trevor Noah machte sich darüber lustig.



27.04.2018 - 11:53 Uhr von Alexander Krei 27.04.2018 - 11:53 Uhr

Als US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei seinem Lieblingssender Fox News anrief, um in der Frühstückssendung "Fox & Friends" live zugeschaltet zu werden, wurde es irgendwann sogar den drei Moderatoren zu viel. "Wir könnten mit Ihnen den ganzen Tag weiterreden", sagte Brian Kilmeade, nachdem Trump eine halbe Stunde lang über alles sprach, was ihm auf der Seele lag, "aber es scheint, als hätten Sie noch Millionen Dinge zu tun."

Für Trevor Noah, Moderator der "Daily Show" von Comedy Central, war Trumps kurioser Anruf ein gefundenes Fressen. In seiner abendlichen Sendung machte sich Noah jedenfalls ausgiebig darüber lustig und scherzte, es habe wohl noch nie einen Nachrichten-Anchor gegeben, der ein Interview mit einem US-Präsidenten vorzeitig beendete. Trump sei zwar der Präsident, aber es seien die Moderatoren auf der Couch, die Besseres zu tun hätten, mutmaßte Noah, nachdem ein Zusammenschnitt offenbarte, wie sehr sich das Fox-Trio zuvor bemühte, das Telefonat zu einem Ende zu bringen.

Tatsächlich bot das Interview reichlich Stoff für Satiriker – so etwa gleich zu Beginn, als der prominente Anrufer von einem "besonderen Tag" schwärmte, weil dessen Frau Melania Geburtstag habe. Als Trump daraufhin nach seinem Geburtstagsgeschenk befragt wurde, geriet er bereits in die Defensive. Er sei zu beschäftigt, um ein Geschenk zu kaufen, erklärte der Präsident. Stattdessen habe er Melania "eine wunderschöne Karte" besorgt. Trump habe damit "die einfachste Frage der Welt vermasselt", scherzte Trevor Noah in der "Daily Show" mit Blick auf diesen Moment.

"We know Trump watches ‘Fox & Friends’ and yells at the TV. Today, he did the same thing, but we got to listen in." https://t.co/uGZPbbJpSf pic.twitter.com/TEHu1gKzQp — The Daily Show (@TheDailyShow) 27. April 2018

Der Präsident nutzte derweil die Gelegenheit, um einmal mehr über ABC, NBC und CNN zu schimpfen und sie als "Fake News"-Sender zu bezeichnen. Seine eigene Arbeit benotete Trump dagegen mit einer 1+ und sagte: "Niemand ist in der Lage, das zu machen, was ich schaffe." Zwischenzeitlich war es kaum möglich, Trump zu folgen, weil er binnen kürzester Zeit von einem zum nächsten Thema wechselte – ohne Zweifel ein denkwürdiges Fernsehinterview. "Wir wissen, dass Trump 'Fox & Friends' schaut und seinen Fernseher anschreit", so Trevor Noah. "Heute tat er dasselbe - aber wir durften dabei zuhören."

